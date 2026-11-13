Рятувальний набір для дельфінів: Україна нагадала світу про злочини Росії в Чорному морі

Рятувальний набір для дельфінів / © facebook.com/UAnimals.official

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Українські зоозахисники представили на міжнародній кліматичній конференції COP31 у Туреччині незвичайну інсталяцію — рятувальний набір для дельфінів, який має привернути увагу світової спільноти до екологічних злочинів Росії в Чорному морі. До комплекту увійшли спеціальні рятувальний жилет і круг, а також киснева маска, адаптовані для морських ссавців.

Про це повідомила українська громадська організація UAnimals, яка реалізувала проєкт спільно з Міжнародним фондом «Відродження» та Міністерством економіки та довкілля України.

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Інсталяцію під назвою «Розбити в разі екоциду» (Break in Case of Ecocide) розмістили у двометровому прозорому боксі. Її головна мета — показати, що наслідки війни для тварин і морських екосистем часто залишаються поза увагою міжнародної спільноти, хоча завдана шкода може бути катастрофічною.

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За словами керівниці департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольги Мацько, організатори хотіли привернути увагу учасників конференції до проблеми, яка поступово зникає з міжнародного інформаційного порядку денного.

«У громадських місцях ми звикли бачити бокси з рятувальним спорядженням. У разі небезпеки воно завжди під рукою. А для тварин, які помирають під час війни, таких наборів не існує, і шкода довкіллю часто залишається непоміченою», — пояснила вона.

Мацько наголосила, що COP31 об’єднує представників приблизно 190 країн, тому це важлива можливість нагадати світові про наслідки російської агресії для Чорного моря та закликати визнати екоцид міжнародним злочином.

Паралельно українська делегація представила аналітичний звіт із пропозиціями щодо притягнення Росії та причетних до екологічних злочинів осіб до відповідальності. Серед рекомендацій — підтримка створення міжнародної компенсаційної комісії для України, Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, визнання екоциду окремим міжнародним злочином, а також реалізація плану відновлення популяцій чорноморських дельфінів і морських свиней.

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Особливу увагу автори звіту приділили необхідності документування екологічних втрат, зокрема встановленню їхнього масштабу та зв’язку з діями Росії. Це необхідно для підготовки обґрунтованих вимог про компенсацію завданих збитків.

Науковці також попереджають про небезпеку для морських ссавців. Провідний науковий співробітник Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України Павло Гольдін зазначив, що характер загибелі дельфінів і морських свиней, яку дослідники спостерігають 2026 року, нагадує ситуацію 2022 року.

За його словами, масова загибель тварин має особливо трагічний вигляд, коли їхні тіла вкривають узбережжя. Вчений наголосив, що всі три види китоподібних, які мешкають у Чорному морі, внесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, а війна створює додаткову загрозу їхньому виживанню.

Фахівчиня з міжнародного гуманітарного права Наталія Хендель звернула увагу на досвід компенсацій за екологічні збитки після вторгнення Іраку в Кувейт. Тоді державам-заявникам виплатили близько 5,26 млрд доларів, хоча це становило лише 6,2% від загальної суми заявлених вимог. На її думку, цей приклад демонструє можливість міжнародного відшкодування екологічної шкоди, але для цього Україні необхідно належно збирати та зберігати докази.

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UAnimals — українська громадська організація, заснована 2016 року. Вона займається порятунком тварин під час війни, підтримкою притулків і природоохоронних територій, ветеринарними місіями та просуванням законодавчих змін у сфері захисту тварин і довкілля.

Нагадаємо, влітку цього року на українському узбережжі Чорного моря знаходили мертвих дельфінів. Екологи називають головною причиною війну РФ проти України.

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