Рибалив на озері і провалився під лід: на Волині водолази розшукують 17-річного юнака

Рибалив на озері і провалився під лід: на Волині водолази розшукують 17-річного юнака

Станом на ранок 4 січня хлопця ще не знайшли.

Неподалік села Тур Ковельського району Волинської області водолази розшукують у водоймі 17-річного юнака. У понеділок, 3 січня, хлопець у після обідню пору пішов порибалити на озеро і провалився під лід.

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Про це повідомляють "Волинські Новини" з посиланням на пресслужбу ДСНС області.

Станом на ранок 4 січня хлопця поки не знайшли. Зниклий хлопець - місцевий житель. Пошуки юнака тривають.

Нагадаємо, у Києві чоловік провалився під лід на затоці і загинув.

Як вберегти себе від провалу під лід

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