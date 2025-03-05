Рибалка провалився під кригу на водоймі в Дніпрі: в ДСНС повідомили подробиці

У Дніпрі під кригу на водоймі поблизу вулиці Висоцького Амур-Нижньодніпровського району провалився місцевий рибалка.

Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області повідомило про це 5 березня.

"Вдень надійшло повідомлення про те, що рибалка провалився під лід на водоймі поблизу вулиці Висоцького Амур-Нижньодніпровського району у місті Дніпро", - заявили в ДСНС.

Як зазначили рятувальники, чоловік без ознак життя перебував приблмзно за 7 метрів від берега.

Водолазно-рятувальний підрозділ оперативно дістав його з води. Вони разом із працівниками екстреної медичної допомоги негайно приступили до проведення серцево-легеневої реанімації. Проте це вже не допомогло. Медики констатували смерть чоловіка.

Нагадаємо, того ж дня, 5 березня, на Закарпатті сталася аварія за участі трьох авто. За попередніми даними, за кермом одного з них перебував працівник ДСНС, який загинув на місці ДТП.

Читайте також: