Рибам можуть зробити боляче, а Козороги можуьть досягнути того, що прагнуть: гороскоп за картами Таро на 3 вересня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 вересня 2024 року розповідає, що Рибам треба шукати опору на роботі, а Левів можуть образити.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 вересня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Двійка кубків"
Шукайте тих, хто вас підтримає. У стосунках не забувайте про дружні емоції. На роботі заплануйте подальший розвиток.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Рухайтеся вперед. У любові додайте драйву. На роботі дійте активніше.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Туз мечів"
Інтелект - основна ваша зброя. У стосунках не забувайте про біль. На роботі проявіть професіоналізм.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Туз кубків"
Стрибайте у пристрасть. У любові наважтеся на більше. На роботі не приховуйте почуттів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "П'ятірка мечів"
Вас можуть образити. У стосунках приховайте ваші почуття. На роботі спробуйте захистити свою позицію.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Ви заганяєте себе в межі. У любові зайві емоції вам заважатимуть. На роботі дійте так, щоб не створювати собі проблем.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Сила"
Продемонструйте силу. У коханні проявіть характер. А на роботі - професіоналізм.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Працюйте та отримаєте результат. У стосунках проявіть вдячність. А русі кар'єрними сходами сміливо долайте виклики.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане явним. У любові більше довіряйте партнеру. Сподівайтеся на краще на роботі.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Король пентаклів"
Можете досягнути того, чого прагнете - головне - докласти зусиль. Рухайтеся вперед у стосунках. На роботі варто обрати мету для розвитку.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Працюйте над вашими ідеями. У любові дійте активніше. На роботі працюйте з усіх сил.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Сімка мечів"
Не почувайтеся обкраденими. У коханні вам можуть зробити боляче. Шукайте більше опори на роботі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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