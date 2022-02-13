Риболовля закінчилася трагедією: в Одеській області на ставку потонув чоловік

Риболовля закінчилася трагедією: в Одеській області на ставку потонув чоловік

Водолази дістали тіло.

У селі Івашків, Кодимської територіальної громади, під час зимової риболовлі на місцевому ставку на відстані 80 метрів від берега, провалився під лід та зник чоловік.

Про це повідомили у ДСНС Одеської області.

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Водолази, які прибули на місце події, дістали тіло і передали співробітникам поліції. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.

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Нагадаємо, під Миколаєвом 43-річний чоловік провалився під лід і не зміг вибратися. Його побачили випадкові перехожі. Однак йти на допомогу не ризикнули - відстань до берега була понад 300 метрів.

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