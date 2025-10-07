"Річковий монстр": на Вінниччині спіймали рекордного сома (фото)

Зловлена риба. Фото: голова ГО «Риболов» Леонід Когут.

У Вінницькій області місцевий рибалка встановив новий рекорд — чоловік спіймав у річці сома вагою понад 40 кілограмів і довжиною майже 1,8 метра.

Про це повідомив голова ГО «Риболов» Леонід Когут.

Надзвичайний улов зробив житель Бершадської громади Іван Васильович Шевчук. Рибалка витягнув із річки Дохна сома вагою 40,2 кг, довжиною близько 1,76 метра та діаметром 21 см.

Щоб показати масштаби свого улову, чоловік сфотографувався поруч із рибою — за розміром «річковий монстр» майже не поступається своєму ловцю.

Що відомо про гігантів річок України

Сом — найбільший мешканець українських річок. Його тіло довге, слизьке та без луски, а широка пласка голова надає йому впізнаваного вигляду. У природних умовах ці гіганти можуть сягати триметрової довжини й набирати вагу понад 100 кг, хоча в українських водоймах зазвичай зустрічаються особини вагою 30–50 кг.

Цей хижак полює на рибу, раків, комах, а іноді навіть на птахів і дрібних ссавців. Соми мешкають у великих річках — Дніпрі, Десні, Південному Бузі та Дністрі.

Нагадаємо, американський рибалка поділився відео, де показав, як упіймав величезного інвазивного коропа, який шкодить водоймам США.