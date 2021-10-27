Річниці весілля — подарунки, традиції та особливості святкування

А чи знаєте ви, що кожна річниця весілля має свою особливу назву, яка символізує ваші стосунки в родині на певному етапі життя. Відзначати кожен прожитий рік разом почали ще наші предки.

А чи знаєте ви, що кожна річниця весілля має свою особливу назву, яка символізує ваші стосунки в родині на певному етапі життя. Відзначати кожен прожитий рік разом почали ще наші предки. Але в сучасному житті часто навіть найближчі родичі не знають, як привітати з річницею весілля, що подарувати подружній парі чи як назвати 5, 10 чи 20 ювілей спільного життя.

Ситцеве весілля — перший рік після одруження

Саме з таким легким матеріалом як ситець пов’язана перша річниця весілля. Традиції радять відкоркувати в цей день пляшку шампанського, яка була подарована в день одруження. Ситець — символ поки ще не міцних та легких відносин, адже молода сім’я тільки починає пізнавати один одного, стикається з першими труднощами та буденністю відносин.

Якщо вас запросили на святкування, неодмінно з’явиться питання: що подарувати на ситцеве весілля? Так як символом першого року є саме ситець, найкращим подарунком стануть вироби з цього матеріалу. В давнину існувала традиція дарувати ситцеву хустинку, яку молоде подружжя зав’язувало у вузлик та зберігало в якості оберегу.

2 річниця — паперове весілля

У цей період відносини подружжя переходять на новий етап: вони зіштовхуються з неприємними звичками, притираються характерами, розподіляють обов’язки. Саме тому паперове весілля ототожнюють саме з цим матеріалом, який легко зімнути, розірвати та спалити. Якщо ви задаєтесь питанням, що подарувати на другу річницю весілля, варто звернути увагу на такі подарунки:

картини;

книги;

сімейні альбоми.

Дуже часто 2 річниця весілля означає й закінчення романтичних відносин пари, адже в сім’ї саме в цей період з’являється малюк. Водночас поява нового життя дарує більше позитивних емоцій та цікавих вражень.

Третя річниця — шкіряне весілля

Саме ця дата вважається першою значущою в житті нової сім’ї. Шкіряне весілля означає, що всі труднощі “паперового” вже позаду і відносини між чоловіком та дружиною стали значно міцнішими. Вони навчилися підлаштовуватися під потреби один одного та знаходити компроміси з появою труднощів. Святкується річниця весілля 3 роки разом у колі найближчих родичів, а саме подружжя має одягнути хоча б одну шкіряну річ.

Якщо вас запросили на святкування і ви не знаєте, що подарувати на 3 річницю весілля, скористайтеся наступним списком: шкіряна валіза для подорожей, офісне крісло, ефектний ремінець чи квитки на подорож.

4 річниця — льняне весілля

Льон недаремно обрали в якості символу четвертого року подружнього життя. Адже цей матеріал вже набагато міцніший за ситець. Льняне весілля означає, що сім’я змогла пережити більшість труднощів та побудувати надійні відносини. Часто цю дату також називають “восковим весіллям”. Тому під час святкування стіл обов’язково прикрашають лляною скатертиною та мерехтливими вогниками.

Щоб перевірити подружні відносини запалюють парну свічку, яка повинна горіти на протязі всього дня. Рахується, що 4 річниця весілля допомагає дізнатися долю подружжя. Адже скільки годин зможе простояти свічка і не згаснути, стільки років ще будуть щасливі чоловік з дружиною.

Що подарувати на 4 річницю весілля? Підійдуть текстильні вироби (обов’язково з льону), рушники, скатертини, постільна білизна.

5 рік після одруження — дерев'яне весілля

Річниця весілля 5 років називається першим невеликим ювілеєм. Дерево вважається теплим та дуже домашнім матеріалом. Саме його використовують у будівництві, тому дерев’яне весілля часто символізує побудову міцної та щасливої сім’ї. Проте не варто розслаблятися, адже цей матеріал хоч і твердий, проте не вічний. Вашій сімейній ідилії все ще можуть погрожувати сварки та непорозуміння.

На дерев’яне весілля подружжю варто посадити дерево. Воно стане справжнім символом щастя та процвітання. У гостей часто виникає питання, що подарувати на дерев’яне весілля. Популярними подарунками вважаються вироби з дерева: рамки, підставки під гаряче, столові прибори, стильні аксесуари.

6 річниця — чавунне весілля

Часто сучасні подружжя навіть і не здогадуються, як називається 6 річниця весілля. Але саме ця дата вважається першою “металевою” в житті сім’ї. Чавун хоч і міцний на вигляд матеріал, та може розбитися навіть від легкого удару. Тому парі все ще потрібно вважати на мілкі сварки та шукати компроміси.

В далекому минулому на чавунне весілля господиня намагалася очистити увесь посуд з цього металу до блиску та виставити його на порозі будинку. Так перехожі могли побачити, що у сім’ї все гаразд.

Якщо ви не можете придумати, що подарувати на шосту річницю весілля, наступний список вам допоможе: дорогий та якісний годинник, чавунні вироби (наприклад, мангал), для чоловіка підійде риболовне приладдя, а жінці сподобається стильний гаманець.

Сьома річниця — мідне або вовняне весілля

Мідь — досить міцний матеріал, який виступає символом достатку, краси та цінності. А вовна зігріває у холодні вечори, хоча буває і колючою. Тому мідне весілля як би натякає, що більша половина негараздів та проблем вже позаду, але у відносинах все ще можуть бути шорсткості. Наші предки часто обмінювалися мідними монетами, щоб подарувати один одному щастя.

Не знаєте, що подарувати на 7 річницю весілля? Можна обрати мідну вазу або незвичайний посуд з міді.

8 рік після одруження — бляшане весілля

Сьогодні подружні пари частіше святкують ювілеї, забуваючи про інші важливі дати. Тому, якщо спитати молодь, як називається 8 річниця весілля, найчастіше почути правильну відповідь неможливо. Буденність вже поступово стає звичною для сім’ї, відносити можуть тьмяніти та бліднути. Назва дати говорить сама за себе — побут допоміг чоловіку та дружині зблизитися, знайти спільні інтереси та забути про проблеми.

Найкращим подарунком від гостей стануть бронзові вироби, кухонне приладдя, металеві статуетки.

9 річниця — фаянсове весілля

Символіка цього дня має два різних тлумачення. Сімейні відносини стали ще міцнішими. Як чорний чай у фаянсовій чашці. Але саме в цей період пара може переживати нові проблеми і стає крихкою, наче цінний столовий сервіз. Тому, якщо вас спитають, як називається 9 річниця весілля, можна сміливо говорити — фаянсова.

Що подарувати на 9 річницю весілля? Чудовими варіантами можна назвати фаянсову попільничку, кальян, унікальний талісман з кераміки чи пару пивних кухлів.

Десята річниця або олов'яне весілля

Це — найперший важливий ювілей вашої сім’ї. Тому річниця весілля 10 років часто святкується з особливим запалом. Щоб в сімейних відносинах були лише радість та щастя, потрібно в цей день повеселитися з найріднішими людьми, забувши про всі проблеми та негаразди. 10 річниця весілля називається олов’яною, тому що олово вважається піддатливим матеріалом. А за ці роки чоловік та дружина вже підлаштувалися один під одного.

Не знаєте, що подарувати на десяту річницю весілля? Популярними є вироби з олова, а також дорогоцінні аксесуари, шкатулки та декор для дому.

15 річниця — кришталеве весілля

Напевно багато хто знає, як називається 15 річниця весілля, але мало хто здогадується, чому цю дату назвали саме так. В цей період відносини в сім’ї стають чистими, ясними та безхмарними. Проте кришталеве весілля як ніби натякає, що не варто пускати в своє життя сварки, адже таку ідилію все ще можна розбити.

Так як це досить важливий ювілей, святкувати його варто з розмахом. А гості можуть подарувати годинник з дорогоцінного металу, кришталеві прикраси. І не забудьте про букет троянд!

20 річниця — порцелянове весілля

На святкування обов’язково ставлять на стіл новий порцеляновий посуд, який показує збільшення достатку сім’ї. Особливо в порівнянні з фаянсовим весіллям. 20 річниця весілля це справжній великий ювілей, який варто розділити з найближчими людьми та друзями. Ця дата уособлює гармонію, яку досягло подружжя.

Що подарувати на 20 річницю весілля? Дуже символічними є наступні подарунки: порцеляновий столовий сервіз, ваза, статуетка чи навіть білизна порцелянового кольору.

25 річниця — срібне весілля

Срібло — благородний метал, який є символом міцного та надійного союзу. Прийнято відзначати свято у великому колі друзів та родичів. За традицією подружжя обмінюється срібними обручками, які потрібно носити разом з золотими на протязі всього року.

Особливе місце на святкуванні займає торт на срібне весілля. Його прийнято замовляти зарання та прикрашати живими квітами, обручками, сріблястим декором. Вважається, що подружжя повинне перерізати торт разом, як робили це в день одруження.

Що подарувати на срібне весілля, якщо вас запросили на святкування? Найкращим подарунком стане срібна прикраса для жінки та печатка для чоловіка.

30 річниця або перлинне весілля

Ще один важливий ювілей, символом якого є дорогоцінні перли. Вони уособлюють “чисті” подружні відносини, адже справжні перлини не тьмяніють з часом. Цей матеріал — бездоганний подарунок природи. Відомо, що одна перламутрова кулька дозріває десятки років. І саме за це її цінують у всьому світі. Так і з подружнім життям. Адже річниця весілля 30 років — це довгий шлях до порозуміння, що був встелений сварками та різними негараздами.

30 річниця весілля відрізняється тим, що подружня пара оновлює свої клятви вірності. Вважалося, що потрібно відвідати вранішню службу та запалити три свічки — перед іконою Святої Трійці, промовляючи молитву за щасливе майбутнє, перед Святою Богородицею та Розп’яттям, щоб показати вдячність за прожиті разом роки.

Не знаєте, що подарувати на 30 річницю весілля? Звичайно, найкраще зупинитися на прикрасах з перлів.

35 рік після одруження — полотняне або коралове весілля

Чергова значуща та красива дата в спільному житті пари. Вважається, що відсвяткувати її потрібно з урахуванням усіх традицій, щоб не відлякати щастя від свого дому. Символами цього року вважається полотно та корал. Перший приносить в відносини міцність, а другий — є уособленням благополуччя.

Багато хто не розуміє, як називається 35 річниця весілля насправді та чому у цього свята відразу два значення. Все дуже просто. Корали ростуть довгі роки, поступово розростаючись до великих розмірів. Так і подружнє життя склалося з тисячі днів, щоб створити справжню сім’ю. А полотно — популярний матеріал серед наших предків, які прикрашали полотняними скатертинами лише святкові столи.

Що дарують на 35 років весілля? Ювіляри будуть раді отримати пляшку дорогого вина, якісну побутову техніку чи набір постільної білизни.

40 річниця — рубінове весілля

Рубінове весілля — ще один важливий ювілей та справжній рубіж в подружньому житті. Цей день вважається дуже важливим, тому його часто святкують в ресторані з великою кількістю гостей. До урочистої події потрібно зарання підготуватися.

Рубін — дорогоцінний камінь, що символізує полум’яне кохання. Він допоможе подружній парі згадати почуття, які зв’язували їх в перших роках спільного життя. Його колір схожий на кров, що натякає на справжні “кровні” узи між чоловіком та дружиною.

Обов’язково потрібно прикрасити залу святкування тканиною червоного чи бордового відтінку, не забуваючи про таку важливу деталь, як квіти. Торт на рубінове весілля також потрібно правильно обрати. Останні роки дуже популярним варіантом вважається десерт “Червоний оксамит”.

Діти часто задумуються, що подарувати на 40 років весілля своїм батькам? Рекомендується звернути увагу саме на практичні речі: побутову техніку, якісні меблі, якісний текстиль. Підійдуть і вироби, виготовлені своїми руками. Наприклад, альбом з сімейними фотографіями.

45 річниця — сапфірове весілля

Недаремно символом дати обрали камінь вірності. Подружжя пронесло крізь роки свої почуття та може називатися тепер справжньою сім’єю. Наші предки вважали, що сапфір допомагає позбутися від важких думок, освіжає кохання та додає сили в боротьбі з хворобами. 45 років весілля рекомендується святкувати з особливим розмахом. Особливо важливо запросити друзів, які всі ці роки підтримували подружню пару.

На 45 річницю весілля прийнято дарувати речі, пов’язані з водою. Це може бути набір махрових рушників, садовий фонтан для дачі чи акваріум з яскравими рибками.

50 років разом — золоте весілля

Саме в цей день вже немолода пара може повернутися в далеке минуле та ще раз пережити ті чудові моменти реєстрації шлюбу. За 50 років подружжя не лише виростило дітей та онуків, але вже й дочекалося правнуків. Саме тому в сім’ї відчувається особлива єдність. Золоте весілля недарма назвали на честь цього металу. Адже золото цінне і його важко дістати, як і зберегти теплі відносини на протязі усього подружнього життя.

50 річниця весілля обов’язково святкується в Україні. Вирішити як саме провести цей день потрібно ювілярам. При оформлені свята використовуються золотисті кольори. Гості та подружжя додають до свого образу золоту деталь. За традицією це допоможе принести в сім’ю благополуччя та багатство.

Існують особливі обряди, які відходять своїм корінням в далеке минуле. Якщо ви не знаєте золоте весілля як святкувати, варто прислухатися до цих порад:

діти повинні одягнути на голову своєї матері золотисту хустину, яка буде захищати її від бід;

старі обручки стають сімейними реліквіями, тому подружжя повинне обмінятися новими;

чоловік та дружина передають дітям чи онукам запалені свічки, які є символом щасливої долі і благословення;

щоб в хаті завжди був достаток, гості посипають щасливих ювілярів монетами, конфеті та рисом;

не потрібно забувати і про весільний танець, який символізує щасливе життя.

Наші предки вважали: якщо на святкування запросити 50 людей, то гості, ювіляри та їхні діти обов’язково отримають щасливу долю. Щоб для всіх пройшло щасливо це золоте весілля, привітання парі виголошує кожен присутній. Пригадати прекрасні миті життя подружжю допоможе відвідування храму, в якому проходило їхнє вінчання. А в кінці святкування “наречена” кидає букет. Якщо його зловить одружена жінка, то доживе з чоловіком до 50-річного ювілею. Якщо ж квіти попадуть в руки незаміжньої дівчини — її чекає весілля.

Якщо вас запросили в гості, потрібно подумати, що подарувати на золоте весілля, щоб порадувати ювілярів. Не потрібно дарувати лише золото, адже в такому віці більш доцільними буде теплий плед чи новий телевізор. Хорошим подарунком стане ортопедичний матрац, путівка на відпочинок, різноманітна побутова техніка.

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