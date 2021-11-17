Річниця Голодомору 1932-1933 років: як в Україні вшановуватимуть жертв геноциду (програма)

Українців закликають долучитись до вшанування жертв геноциду та запалити вдома свічку пам'яті.
Україна у листопаді вшановуватиме жертв Голодомору 1932-1933 років. Уже опублікували програму заходів до 88-річниці геноциду.
Про це йдеться на сайті Національного музею Голодомору-геноциду.
Програма заходів вшанування жертв Голодомору:
- 18 листопада о 19:00 – вебінар "Голодомор і нація: вплив через покоління".
- 22 листопада – запуск проєкту з 10 наративних подкастів про Голодомор-геноцид.
- 23 листопада 2021 року о 13:00 - круглий стіл на тему: "Як говорити з дітьми про Голодомор". Захід транслюватиметься на сайті та ютуб-каналі "Укрінформу".
- 25 листопада о 10.00 - V Міжнародна науково-практична конференція "Інтердисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду" (online формат з використанням програми Zoom).
- 27 листопада у храмах ПЦУ та УГКЦ пройдуть панахиди за жертвами Голодомору.
- 27 листопада о 16:00 - всеукраїнська акція "Запали свічку пам’яті".
Українців закликають долучитись до вшанування жертв геноциду та запалити вдома свічку пам'яті. Також у музей Голодомору можна передати дані про жертв геноциду або спогади очевидців та ін.
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