Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Річниця Голодомору 1932-1933 років: як в Україні вшановуватимуть жертв геноциду (програма)

Річниця Голодомору 1932-1933 років: як в Україні вшановуватимуть жертв геноциду (програма)

УНІАН

Українців закликають долучитись до вшанування жертв геноциду та запалити вдома свічку пам'яті.

Україна у листопаді вшановуватиме жертв Голодомору 1932-1933 років. Уже опублікували програму заходів до 88-річниці геноциду. 

Про це йдеться на сайті Національного музею Голодомору-геноциду. 

Програма заходів вшанування жертв Голодомору: 

  • 18 листопада о 19:00 – вебінар "Голодомор і нація: вплив через покоління".
  • 22 листопада  – запуск проєкту з 10 наративних подкастів про Голодомор-геноцид. 
  • 23 листопада 2021 року о 13:00 - круглий стіл на тему: "Як говорити з дітьми про Голодомор". Захід транслюватиметься на сайті та ютуб-каналі "Укрінформу".
  • 25 листопада о 10.00 - V Міжнародна науково-практична конференція "Інтердисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду" (online формат з використанням програми Zoom).
  • 27 листопада у храмах ПЦУ та УГКЦ пройдуть панахиди за жертвами Голодомору.
  • 27 листопада о 16:00 - всеукраїнська акція "Запали свічку пам’яті".

Українців закликають долучитись до вшанування жертв геноциду та запалити вдома свічку пам'яті. Також у музей Голодомору можна передати дані про жертв геноциду або спогади очевидців та ін. 

Читайте також: 

Новини України: у Національному музеї Голодомору-геноциду в Києві відкрили нову експозицію

Новини України: у Національному музеї Голодомору-геноциду в Києві відкрили нову експозицію
Наступна публікація