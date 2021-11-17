Річниця Голодомору 1932-1933 років: як в Україні вшановуватимуть жертв геноциду (програма)

Річниця Голодомору 1932-1933 років: як в Україні вшановуватимуть жертв геноциду (програма)

Українців закликають долучитись до вшанування жертв геноциду та запалити вдома свічку пам'яті.

Україна у листопаді вшановуватиме жертв Голодомору 1932-1933 років. Уже опублікували програму заходів до 88-річниці геноциду.

Про це йдеться на сайті Національного музею Голодомору-геноциду.

Програма заходів вшанування жертв Голодомору:

18 листопада о 19:00 – вебінар "Голодомор і нація: вплив через покоління".

– вебінар "Голодомор і нація: вплив через покоління". 22 листопада – запуск проєкту з 10 наративних подкастів про Голодомор-геноцид.

– запуск проєкту з 10 наративних подкастів про Голодомор-геноцид. 23 листопада 2021 року о 13:00 - круглий стіл на тему: "Як говорити з дітьми про Голодомор". Захід транслюватиметься на сайті та ютуб-каналі "Укрінформу".

- круглий стіл на тему: "Як говорити з дітьми про Голодомор". Захід транслюватиметься на сайті та ютуб-каналі "Укрінформу". 25 листопада о 10.00 - V Міжнародна науково-практична конференція "Інтердисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду" (online формат з використанням програми Zoom).

- V Міжнародна науково-практична конференція "Інтердисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду" (online формат з використанням програми Zoom). 27 листопада у храмах ПЦУ та УГКЦ пройдуть панахиди за жертвами Голодомору.

храмах ПЦУ та УГКЦ пройдуть панахиди за жертвами Голодомору. 27 листопада о 16:00 - всеукраїнська акція "Запали свічку пам’яті".

Українців закликають долучитись до вшанування жертв геноциду та запалити вдома свічку пам'яті. Також у музей Голодомору можна передати дані про жертв геноциду або спогади очевидців та ін.

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