Річниця найстрашнішої аварії ХХ століття: 36 років тому у Чорнобилі вибухнув ядерний реактор

Аварія на ЧАЕС стала найбільшою техногенною катастрофою століття.
26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталися два вибухи та пожежа з незбагненними наслідками для всього світу. У ліквідації аварії взяли участь сотні тисяч людей, а точна кількість постраждалих від трагедії невідома і досі.
Перші ліквідатори, які за тривогою прибули на охоплену полум'ям Чорнобильську станцію, взялися приборкувати атом практично голими руками: без спеціального захисного одягу чи протигазів. Від опромінення, отриманого в ті години, загинуло понад три десятки людей.
Щоб зменшити викиди радіації зі зруйнованого реактора, його з гелікоптерів закидали мішками з піском та свинцем. Загалом у ліквідації аварії взяли участь понад 600 тисяч людей. Точна кількість жертв та постраждалих невідома і досі.
Внаслідок вибуху на ЧАЕС утворилася величезна радіоактивна хмара, яка поширилася далеко за межі України. Більше половини викинутих в повітря небезпечних речовин осіли на території Білорусі.
Відселяти людей із зони зараження почали лише через добу після аварії. Вони покидали власні домівки із мінімальною кількістю речей та документів. Їм обіцяли - це ненадовго, виявилося - назавжди. Люди, яким тоді довелось евакуйовуватись, вже кілька років поспіль проводять акцію пам'яті і оживляють покинуту Прип'ять.
Загалом із зони навколо станції виїхало майже чверть мільйона людей. Десятки населених пунктів назавжди зникли з карти України. Навколо зруйнованої ЧАЕС утворилася мертва зона. Там живуть лише дикі тварини та поодинокі самосели. Ця зона простяглася на площу у кілька тисяч квадратних кілометрів - на цій території могли б легко розміститися три таких мегаполіси, як Київ.
ТСН.ua побував у зоні ЧАЕС 2018-го року й побачив серце атомного реактора, а також дізнався, на які кнопки натискали співробітники станції в момент вибуху. Пропонуємо і вам подивитися, який все мало вигляд зсередини.
Екскурсія на Чорнобильській АЕС
32 роки тому сталася найбільша у світі аварія за всю історію ядерної енергетики – вибух на Чорнобильській атомній електростанції. З цієї нагоди ми зняли для вас унікальну онлайн-екскурсію на ЧАЕС із провідником зоною Anton Yuhimenko Дивіться відео на ТСН Live, аби на власні очі побачити серце атомного реактора та дізнатися, на які кнопки тиснули працівники станції в той момент, коли стався вибух.Posted by ТСН Live on Wednesday, April 25, 2018
Також в березні 2019-го року ми з'їздили до Прип'яті. Пройдіться разом з нами і нашим гідом вулицями цього покинутого міста. Ви побачите відоме колесо огляду, готель "Полісся" та інші знакові місця.
Екскурсія Прип’яттю
Просто зараз дивіться нашу екскурсію містом-привидом – Прип’яттю, яке опинилося у зоні відчуження після аварії на Чорнобильській АЕС. Разом із гідом Anton Yuhimenko з Radioactive Team ми роздивимося центр залишеного населеного пункту і його культові місця: колесо огляду, готель «Полісся» та багато іншого. А якщо ви хочете отримати маленькі сувеніри з пейзажами зони відчуження, треба виконати прості умови: лайкнути сторінку ТСН Live, пост з екскурсією та поширити його на своїй сторінці. Переможця з'ясуємо за тиждень, 13 грудня. Щасти вам! Більше про Чорнобильську зону, якою її ніхто не бачив, у нашому спецпроєкті: https://tsn.ua/special-projects/chernobylzone/Posted by ТСН Live on Wednesday, December 6, 2017