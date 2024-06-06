Річниця трагедії на Каховській ГЕС: Зеленський пригадав, якого горя завдала Росія

У річницю трагедії на Каховській ГЕС Зеленський вшанував пам'ять жертв та наголосив на відповідальності Росії.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні згадав про трагічну подію, яка сталася рік тому - підрив росіянами греблі та будівель Каховської ГЕС. Глава держави назвав це свідомим і прорахованим злочином окупантів проти природи та людей регіону.

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні 6 червня.

"Рік тому російські окупанти підірвали греблю та будівлі Каховської ГЕС. Це був свідомий і прорахований злочин – один із найбільших їхніх злочинів проти природи та людей усього нашого регіону. Навіть точну кількість загиблих зараз з’ясувати неможливо, бо наймасштабнішого удару зазнала окупована частина Херсонщини", - написав президент.

За словами Зеленського, десятки тисяч людей постраждали, сотні тисяч залишилися без питної води. Значні території України були затоплені, а Каховське водосховище, яке забезпечувало стабільність роботи Запорізької АЕС, знищене.

"Безпосередні наслідки цього злочину відчувалися навіть у сусідніх країнах нашого Чорноморського регіону", - додав президент.

Володимир Зеленський розповів, що протягом року Україні вдалося ліквідувати частину наслідків російського удару завдяки зусиллям рятувальників, волонтерів та всіх небайдужих громадян, які допомагали забезпечувати житлом та відновлювати постачання питної води.

"Я вдячний усім, хто рятував людей, допомагав забезпечувати житлом, відновлював постачання питної води. Це значна робота. І не менш значною роботою буде притягнення Росії до справедливої відповідальності за цей та інші злочини війни – свідомі російські удари по людях і людяності, по всьому живому. Усі, хто працює заради справедливості для України та заради відновлення нашої країни, є захисниками життя", - наголосив Зеленський.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня 2023 року російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву були затоплені населені пункти на обох берегах Дніпра. За офіційними даними, загинуло 32 людини, однак невідомо, скільки людей загинуло на окупованому лівобережжі Херсонщини.

За даними Міндовкілля, загальні збитки від підриву Каховської ГЕС перевищують 146 млрд грн.

Внаслідок теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28. З машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню.

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