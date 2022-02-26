Ридають і говорять, що "Путін х**ло": в Україні виловлюють російських окупантів та беруть їх в полон (відео)

Українські захисники виловлюють окупантів.

В Україні продовжують затримувати російських окупантів. Вони плачуть, говорять, що "Путін х**ло" та просяться додому.

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Відео із затриманими окупантами публікують Сухопутні війська ЗСУ.

Так, на одному із відео під час затримання окупант розридався та не зміг пояснити, чому він прийшов з війною в Україну.

У Миколаєві російських диверсантів затримали просто посеред вулиці. Вони намагались сховатись у підвалі багатоповерхівки.

Українські захисники також оприлюднили відео російської техніки, яка судячи із коментарів військових, перебуває у поганому стані.

Також оприлюднили відео із полоненим російським загарбником. На ньому окупант говорить: "Слава Україні та Путін х**ло".