Ридають і говорять, що "Путін х**ло": в Україні виловлюють російських окупантів та беруть їх в полон (відео)

Українські захисники виловлюють окупантів.
В Україні продовжують затримувати російських окупантів. Вони плачуть, говорять, що "Путін х**ло" та просяться додому.
Відео із затриманими окупантами публікують Сухопутні війська ЗСУ.
Так, на одному із відео під час затримання окупант розридався та не зміг пояснити, чому він прийшов з війною в Україну.
У Миколаєві російських диверсантів затримали просто посеред вулиці. Вони намагались сховатись у підвалі багатоповерхівки.
Українські захисники також оприлюднили відео російської техніки, яка судячи із коментарів військових, перебуває у поганому стані.
Також оприлюднили відео із полоненим російським загарбником. На ньому окупант говорить: "Слава Україні та Путін х**ло".
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.