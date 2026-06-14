Рідкісна поява: на станцію “Академік Вернадський” завітав імператорський пінгвін (відео)

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До української антарктичної станції «Академік Вернадський» завітав унікальний гість — імператорський пінгвін. Така поява є вкрай рідкісною.

Про це повідомляє Національний арктничний науковий центр.

Дата публікації 16:38, 14.06.26 Кількість переглядів 7 На станції “Академік Вернадський” побачили імператорського пінгвіна

Це найбільший вид пінгвінів у світі, який мешкає виключно в Антарктиці та віддає перевагу найхолоднішим районам континенту. Саме тому його поява поблизу станції стала справжньою подією для полярників.

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За словами біолога 31-ї Української антарктичної експедиції Владислава Хрещенка, незвичного відвідувача помітили під час повернення з роботи в океані. Спочатку науковці не зрозуміли причини захоплення колеги, адже поблизу станції мешкають тисячі субантарктичних пінгвінів. Однак швидко з’ясувалося, що йдеться саме про імператорського пінгвіна.

Найближча колонія цих птахів розташована більш ніж за 300 кілометрів від «Вернадського», оскільки місцеві умови для них надто теплі.

Минулого року імператорського пінгвіна також бачили неподалік станції на кризі, а останній зафіксований візит на острів Галіндез стався у червні 2024 року.

Як і два роки тому, нинішній гість виявився молодим птахом. Про це свідчить характерне сіре забарвлення окремих ділянок голови. Щоправда, цього разу пінгвін затримався ненадовго: його помітили вдень, а вже наступного ранку він зник.

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Раніше на станції «Академік Вернадський» пінгвіни зацікавилися снігоходом полярників і влаштували його кумедний «огляд». Відео опублікував Національний антарктичний науковий центр у межах проєкту «Пінгвінчуки», де життя антарктичних мешканців озвучують у жартівливому форматі. Головними героями ролика стала трійця допитливих птахів, які уважно досліджували техніку українських полярників. Науковці запропонували глядачам самостійно придумати сюжет відео та взяти участь у невеликому квізі. За умовою загадки, один із «героїв» плутає назву снігохода з відомим мультфільмом, а підписникам запропонували відгадати справжню марку техніки.

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