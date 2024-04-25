Рідкісне явище, але стане частим гостем: експертка пояснила, чому Україну накриває піском з Сахари

Те, що йде жовтий дощ - це добре, тому що ми не дихаємо пилом.

Пісок, що сиплеться із Сахари і доходить до України, звісно, рідкісне явище, що підпорядковується атмосферній циркуляції. Тож потрібно чекати на ще декілька таких випадків влітку.

Про це в ефірі телемарафону сказала метеорологиня, кліматологиня, фахівчиня в галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди Вазіра Мартазінова.

"Пісок, що сиплеться із Сахари і доходить до нас - це, звичайно, рідкісне явище. Але я хочу сказати, що підпорядковується це явище атмосферної циркуляції. Тобто атмосферна циркуляція зараз така, вона нова стала. І те, що з'явилося зараз, я думаю, що нам треба чекати ще не один раз за літній період", - розповіла вона.

Вазіра Мартазінова також пояснила, чому відбуваються такі явища.

"Справа в тому, що озера, які були - вони в принципі вже не працюють, їх немає, але вони вкрилися дюнами. І ось посилення вітру коли відбувається до 20-40 метрів за секунду, то відбувається винесення цього пилу на захід, на схід , на Атлантичний океан. І тепер уже кілька днів доходить і до території України, і не лише до південних районів...", - пояснила Вазіра Мартазінова.

За її словами, те, що йде жовтий дощ - добре, тому що жителі не дихають пилом. З іншого боку, відбувається очищення атмосферного повітря.

Нагадаємо, напередодні в Одеській області та інших регіонах України пройшли опади у вигляді дощу з піском.

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