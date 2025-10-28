ТСН у соціальних мережах

201
2 хв

Рідкісні гекони оселилися в будинках Одеси: звідки вони взялися та чи становлять небезпеку

Місцеві мешканці розповідають, що ящірок в Одесі помічають уже понад 15 років.

Софія Бригадир
Гекон в квартирі. Фото: Сергій Іщенко

Гекон в квартирі. Фото: Сергій Іщенко

Мешканці одного з будинків поблизу Молдаванки в Одесі завелися несподівані сусіди — дикий рід геконів. Для української фауни вони зовсім нетипові, тож фахівці підозрюють: плазуни прибули разом із морськими вантажами з Середньої Азії.

Про незвичайне сусідство розповів у Facebook одесит Сергій Іщенко, передає видання «Телеграф».

Він показав фото, де маленький гекон сидить просто у раковині його квартири. Місцева популяція, за спостереженнями одесита, унікальна — гекони мешкають лише на одній вулиці в районі Молдаванки.

«Коли почалася велика війна — вони довго не потрапляли на очі, і я вже почав хвилюватися. Та, виявляється, все гаразд — вони не тільки живі, але й з’явилося молоде покоління.», — зазначив Іщенко.

Геконів в Одесі помічають уже понад 15 років. У 2022-му місцеві медіа повідомляли про ящірок, що оселилися на горищі одного з будинків і час від часу навідувалися до квартир. Вперше їхню присутність у місті зафіксували у 2007 році.

Гекони легко лазять по вертикальних поверхнях завдяки мікроскопічним присоскам на лапах. Вони мають великі очі, короткий язик і вміють видавати клацаючі звуки. Найактивніші вночі, полюють на комах і віддають перевагу теплу й вологості.

Хоч більшість видів не становлять небезпеки для людини й не є отруйними, ці плазуни можуть переносити сальмонелу. Тому після контакту з геконом краще просто вимити руки.

Нагадаємо, рідкісний птах обрав українські лимани як місце відпочинку перед дорогою до Марокко.

201
