Рідкісні кадри: ЗСУ показали ефектне знищення російської РСЗВ (відео)

Армія РФ продовжує втрачати свою техніку в Україні.

Так, ЗСУ ефектно ліквідували російську РСЗВ БМ-21 "Град". По ній відпрацювали дроном-камікадзе біля населеного пункту Вільшана на Харківщині.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали ефектне знищення російської РСЗВ

"Оце рознос! Не щодня зустрічаються подібні кадри: тотальне знищення російської РСЗВ БМ-21 "Град" із "мангалом" біля населеного пункту Ольшана Харківської області за допомогою дрона-камікадзе", – зауважив він.

Нагадаємо, станом на ранок 29 травня 2024 року ЗСУ знищили 505 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових.

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