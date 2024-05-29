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Рідкісні кадри: ЗСУ показали ефектне знищення російської РСЗВ (відео)

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Рідкісні кадри: ЗСУ показали ефектне знищення російської РСЗВ (відео)

Знищення російської РСЗВ

Армія РФ продовжує втрачати свою техніку в Україні.

Так, ЗСУ ефектно ліквідували російську РСЗВ БМ-21 "Град". По ній відпрацювали дроном-камікадзе біля населеного пункту Вільшана на Харківщині.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали ефектне знищення російської РСЗВ

ЗСУ показали ефектне знищення російської РСЗВ

"Оце рознос! Не щодня зустрічаються подібні кадри: тотальне знищення російської РСЗВ БМ-21 "Град" із "мангалом" біля населеного пункту Ольшана Харківської області за допомогою дрона-камікадзе", – зауважив він.

Нагадаємо, станом на ранок 29 травня 2024 року ЗСУ знищили 505 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових.

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