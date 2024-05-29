Рідкісні кадри: ЗСУ показали ефектне знищення російської РСЗВ (відео)

Армія РФ продовжує втрачати свою техніку в Україні.
Так, ЗСУ ефектно ліквідували російську РСЗВ БМ-21 "Град". По ній відпрацювали дроном-камікадзе біля населеного пункту Вільшана на Харківщині.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Оце рознос! Не щодня зустрічаються подібні кадри: тотальне знищення російської РСЗВ БМ-21 "Град" із "мангалом" біля населеного пункту Ольшана Харківської області за допомогою дрона-камікадзе", – зауважив він.
Нагадаємо, станом на ранок 29 травня 2024 року ЗСУ знищили 505 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових.
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