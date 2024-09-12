Рідкісний екземпляр: українські пілоти знищили російський БпЛА "Орлан-30" (відео)

ЗСУ вдалося ліквідувати рідкісний БпЛА "Орлан-30" армії РФ. Завдання виконали пілоти 11-ї одеської бригади Нацгвардії імені Грушевського.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські пілоти знищили російський “Орлан-30”

Як відомо, цей дрон здатний літати на 300 кілометрів і використовується ворогом для: наведення ракет “Іскандер” або коригування артилерійських снарядів “Краснополь”.

Нагадаємо, вперше в історії 10-ї ОГШБр "Едельвейс" пілотами 109-го ОГШБ за допомогою FPV-дрона було знищено ворожий БпЛА типу крило "Мерлін-ВР" просто в повітрі. Це важливе досягнення для команди.

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