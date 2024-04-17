Рідкісний екземпляр: ЗСУ ліквідували російський танк Т-90 на Донецькому напрямку (відео)

Так, наші бійці знищили танк Т-90 армії РФ в районі Мар'їнки на Донецькому напрямку. Завдання виконали пілоти РУБпАК 116-ї бригади тероборони.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ ліквідували російський танк Т-90

Як зауважив журналіст, це танк Т-90 у так званій експортній комплектації – Т-90С, оснащений мінним тралом і "мангалом".

"Т-90С переважно постачалися за контрактами до Індії, але частина танків у зв'язку з неякісним складанням залишалися у РФ", – додав він.

Нагадаємо, ЗСУ показали знищення російської реактивної бомбометної установки "Смерч-2" на базі вантажівки "Урал" у Бахмуті Донецької області. Завдання виконали пілоти підрозділу Signum 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

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