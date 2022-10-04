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Рідкісний трофей: бійці ЗСУ захопили ворожий міномет "Сани" з боєкомплектом (фото)

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Рідкісний трофей: бійці ЗСУ захопили ворожий міномет "Сани" з боєкомплектом (фото)

Російський міномет 2С12А "Сани", фото / СтратКом ЗСУ

Українські військові поповнили арсенал своїх трофеїв модернізованим російським мінометом.

Військові ЗСУ захопили російський міномет 2С12А "Сани" разом із боєкомплектом до нього.

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

"Рідкісний трофей. Міномет 2С12А "Сани" 120-мм і БК до нього", - йдеться у повідомленні.

Російський міномет 2С12А
Російський міномет 2С12А "Сани", фото / СтратКом ЗСУ
Боєкомплект до російського міномету 2С12А
Боєкомплект до російського міномету 2С12А "Сани", фото / СтратКом ЗСУ

Зазначимо, 2С12А "Сани" – це модернізований російський 120-мм гладкоствольний, дульнозарядний міномет.

Нагадаємо, українські десантники затрофеїли гордість російського оборонно-промислового комплексу КамАЗ "Тайфун".

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2445
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