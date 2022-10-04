Рідкісний трофей: бійці ЗСУ захопили ворожий міномет "Сани" з боєкомплектом (фото)

Українські військові поповнили арсенал своїх трофеїв модернізованим російським мінометом.
Військові ЗСУ захопили російський міномет 2С12А "Сани" разом із боєкомплектом до нього.
Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.
"Рідкісний трофей. Міномет 2С12А "Сани" 120-мм і БК до нього", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, 2С12А "Сани" – це модернізований російський 120-мм гладкоствольний, дульнозарядний міномет.
Нагадаємо, українські десантники затрофеїли гордість російського оборонно-промислового комплексу КамАЗ "Тайфун".
Читайте також: