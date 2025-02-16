Рідкісноземельні копалини України: Зеленський розповів, чи буде угода зі США

Президент України Володимир Зеленський розповів про можливу угоду з США щодо рідкісноземельних копалин.

Про деталі угоди Зеленський повідомив в інтерв'ю NBC News.

"Ми розглянули, що імпортує Америка, які рідкісні землі, що Америка імпортує для своєї промисловості. І коли ми брали титан — це один із прикладів, титан – ми говоримо, що титан в Україні є, і це точна інформація. І цього вистачає промисловості на 40 років", – сказав Зеленський.

Адміністрація Трампа висунула ідею про те, що США володіють 50% рідкісноземельних мінералів України в обмін на військову допомогу, яку США надсилають туди з 2022 року. Але Зеленський чітко заявив, що будь-яка угода щодо українських корисних копалин має супроводжуватися гарантіями безпеки з боку США.

Також читайте США цікавляться ресурсами України: чому вони важливі для Заходу

"Допоможіть нам це відстояти, і ми разом на цьому заробимо", – сказав Зеленський.

Президент пояснив, за яких умоа угода працюватиме.

"Якщо нам не дадуть гарантії безпеки від Сполучених Штатів, я вважаю, що економічний договір не працюватиме. Все має бути чесно", – продовжив Зеленський.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що українські метали зацікавили Трампа: що стоїть за пропозицією США.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, скільки корисних копалин захопили росіяни.

Читайте також: