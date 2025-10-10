ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

Рідкісноземельні копалини України: стало відомо, скільки інвестицій залучить угода

Олексій Соболев повідомив, що фонд зросте до $200 млн, а сотні мільйонів будуть вкладені найближчим часом.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Угода про надра

Угода про надра / © ТСН.ua

До кінця наступного року американсько-український інвестиційний фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів.

Про це повідомив міністр економіки України Олексій Соболев під час години запитань до уряду в Раді.

«Ми знаємо, що фонд десь буде в розмірі 200 млн доларів до кінця наступного року. Звісно, ці вкладення будуть розтягнені в часі», — сказав Соболев.

За словами міністра, ще сотні мільйонів доларів будуть вкладені найближчим часом.

«Це буде відповідно впливати на ВВП, але оцінки давати рано. Побачимо протягом кількох років», — зазначив Соболев.

Що відомо про угоду зі США про копалини

Нагадаємо, що в ніч з 30 квітня на 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови з рівною участю сторін.

Як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в основі документа — п’ять ключових принципів:

  • Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.

  • Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

  • Нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.

  • Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати».

  • Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі пункти угоди, які суперечили українському законодавству, виключили.

Дата публікації
Кількість переглядів
157
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie