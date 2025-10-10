Рідкісноземельні копалини України: стало відомо, скільки інвестицій залучить угода

Угода про надра / © ТСН.ua

Реклама

До кінця наступного року американсько-український інвестиційний фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів.

Про це повідомив міністр економіки України Олексій Соболев під час години запитань до уряду в Раді.

«Ми знаємо, що фонд десь буде в розмірі 200 млн доларів до кінця наступного року. Звісно, ці вкладення будуть розтягнені в часі», — сказав Соболев.

Реклама

За словами міністра, ще сотні мільйонів доларів будуть вкладені найближчим часом.

«Це буде відповідно впливати на ВВП, але оцінки давати рано. Побачимо протягом кількох років», — зазначив Соболев.

Що відомо про угоду зі США про копалини

Нагадаємо, що в ніч з 30 квітня на 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови з рівною участю сторін.

Як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в основі документа — п’ять ключових принципів:

Реклама

Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.

Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

Нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.

Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати».

Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі пункти угоди, які суперечили українському законодавству, виключили.