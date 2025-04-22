Рідкісну болотяну черепаху побачили в Одеській області (фото)

Болотяна черепаха / © Суспільне

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На території Національного природного парку «Тузлівські лимани» (Одеська область) вдалося зафіксувати європейську болотяну черепаху — єдиного представника черепах, який мешкає у дикій природі України.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

«Європейська болотяна черепаха — єдиний представник ряду Черепах, який зустрічається у дикій природі України. Рідкісна рептилія у нацпарку. Зараз пора пошуку безпечних місць для відкладення яєць у земляний або з домішкою піску ґрунт», — йдеться в повідомленні.

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Європейська болотяна черепаха. Фото: Іван Русєв

Вид перебуває під міжнародною охороною: він внесений до Червоного списку МСОП та захищається Бернською конвенцією.

Незвичайні факти про болотяних черепах:

Рекордсмени-довгожителі : у неволі вони можуть жити більше століття. Наприклад, у Франції зафіксовано випадок, коли болотяна черепаха дожила до 120 років .

Неймовірне народження : у 2013 році в Дніпровському зоологічному музеї з яєць, які були частиною експозиції, несподівано вилупилися три черепашенята.

Як відрізнити самця від самиці? У самців очі червоні, а панцир більш плаский, тоді як самиці мають жовті очі та округліший карапакс.

Дорослі особини можуть досягати 23 см у довжину та важити до 1,5 кг. Зубів у них немає — замість них є гострі рогові пластини, які допомагають розрізати їжу. На зиму черепахи зариваються в мул на дні водойм і впадають у сплячку.

Нагадаємо, в Чорнобильському заповіднику зафіксували рекорд.