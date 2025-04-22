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Рідкісну болотяну черепаху побачили в Одеській області (фото)
В Одеській області помітили рідкісну рептилію — європейську болотяну черепаху. Вона може жити понад 100 років.
На території Національного природного парку «Тузлівські лимани» (Одеська область) вдалося зафіксувати європейську болотяну черепаху — єдиного представника черепах, який мешкає у дикій природі України.
Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.
«Європейська болотяна черепаха — єдиний представник ряду Черепах, який зустрічається у дикій природі України. Рідкісна рептилія у нацпарку. Зараз пора пошуку безпечних місць для відкладення яєць у земляний або з домішкою піску ґрунт», — йдеться в повідомленні.
Вид перебуває під міжнародною охороною: він внесений до Червоного списку МСОП та захищається Бернською конвенцією.
Незвичайні факти про болотяних черепах:
Рекордсмени-довгожителі: у неволі вони можуть жити більше століття. Наприклад, у Франції зафіксовано випадок, коли болотяна черепаха дожила до 120 років.
Неймовірне народження: у 2013 році в Дніпровському зоологічному музеї з яєць, які були частиною експозиції, несподівано вилупилися три черепашенята.
Як відрізнити самця від самиці? У самців очі червоні, а панцир більш плаский, тоді як самиці мають жовті очі та округліший карапакс.
Дорослі особини можуть досягати 23 см у довжину та важити до 1,5 кг. Зубів у них немає — замість них є гострі рогові пластини, які допомагають розрізати їжу. На зиму черепахи зариваються в мул на дні водойм і впадають у сплячку.
Нагадаємо, в Чорнобильському заповіднику зафіксували рекорд.