Рідкісну гостю з Червоної книги помітили в українському лісі — її майже неможливо побачити (відео)

В українському лісі зафіксували на відео самку тетерука — рідкісного птаха, якого важко зустріти в дикій природі.

Руслана Сивак
Самка тетерука / © Wikimedia

Працівники Національного природного парку «Пуща Радзивіла», що на Поліссі, зафіксували на відео самку тетерука — червонокнижного птаха, якого надзвичайно важко зустріти в дикій природі. Поява цієї особини свідчить про збереження чистоти екосистеми регіону.

Про це повідомили в нацпарку «Пуща Радзивіла».

За інформацією науковців, тетерук занесений до Червоної книги України. Його популяція поступово скорочується через зміну середовища та втручання людини. В парку зазначають, що кожна фіксація цього птаха є науковим підтвердженням того, що вид продовжує жити та розмножуватися на заповідній території.

Науковці називають самку тетерука «сірою кардиналкою» лісу через її прихований спосіб життя.

«Невидима для хижаків. Її „рябе“ коричнево-вохристе вбрання — ідеальний камуфляж. Коли вона нерухомо сидить серед сухої трави чи гілок, помітити її майже неможливо. Цей птах занесений до Червоної книги України, тож кожна така фіксація — це важливе підтвердження того, що популяція в Національному природному парку „Пуща Радзівіла“ продовжує жити», — пояснили в нацпарку.

На відміну від самців, які займаються токуванням, увесь клопіт з виховання пташенят лягає на самок. Окрім того, ці птахи надзвичайно чутливі до присутності людей і шуму (антропогенного впливу).

«Те, що вона обрала наш парк для життя, — найкращий показник дикості та чистоти нашої природи», — підкреслили в нацпарку.

