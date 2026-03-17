Рідкісну гостю з Червоної книги помітили в українському лісі — її майже неможливо побачити (відео)
В українському лісі зафіксували на відео самку тетерука — рідкісного птаха, якого важко зустріти в дикій природі.
Працівники Національного природного парку «Пуща Радзивіла», що на Поліссі, зафіксували на відео самку тетерука — червонокнижного птаха, якого надзвичайно важко зустріти в дикій природі. Поява цієї особини свідчить про збереження чистоти екосистеми регіону.
Про це повідомили в нацпарку «Пуща Радзивіла».
За інформацією науковців, тетерук занесений до Червоної книги України. Його популяція поступово скорочується через зміну середовища та втручання людини. В парку зазначають, що кожна фіксація цього птаха є науковим підтвердженням того, що вид продовжує жити та розмножуватися на заповідній території.
Науковці називають самку тетерука «сірою кардиналкою» лісу через її прихований спосіб життя.
«Невидима для хижаків. Її „рябе“ коричнево-вохристе вбрання — ідеальний камуфляж. Коли вона нерухомо сидить серед сухої трави чи гілок, помітити її майже неможливо. Цей птах занесений до Червоної книги України, тож кожна така фіксація — це важливе підтвердження того, що популяція в Національному природному парку „Пуща Радзівіла“ продовжує жити», — пояснили в нацпарку.
На відміну від самців, які займаються токуванням, увесь клопіт з виховання пташенят лягає на самок. Окрім того, ці птахи надзвичайно чутливі до присутності людей і шуму (антропогенного впливу).
«Те, що вона обрала наш парк для життя, — найкращий показник дикості та чистоти нашої природи», — підкреслили в нацпарку.
