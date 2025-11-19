ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
2 хв

Рідкісних коней зафіксували у Чорнобильській зоні: який вигляд мають

У Чорнобильському заповіднику показали нічне життя коней Пржевальського.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коні Пржевальського

Коні Пржевальського / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику оприлюднили унікальні кадри з фотопасток. Об’єктиви камер зафіксували нічну прогулянку коней Пржевальського — єдиного виду диких коней, що зберігся у природі.

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Працівники заповідника зазначають, що навіть у повній темряві життя на цій території не зупиняється.

«Для цих тварин ніч — не перешкода, а можливість відчути свободу там, де природа отримала шанс на відродження», — йдеться у повідомленні установи.

Коні Пржевальського. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Коні Пржевальського. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Коні Пржевальського були штучно завезені до Чорнобильської зони в рамках програми акліматизації.

  • Перший етап (1998–1999 рр.): завезли 31 тварину (з Лозівського конезаводу та заповідника «Асканія-Нова»).

  • Другий етап (2004 р.): спроба поповнити популяцію 13 кіньми із зоопарків Києва та Одеси виявилася невдалою — тварини загинули через відсутність адаптації.

Попри труднощі та загибель частини тварин під час перевезення, ядром нової популяції стали 23 особини. Експеримент виявився успішним. Станом на 2018 рік у Зоні відчуження налічувалося вже близько 150 представників цього червонокнижного виду.





