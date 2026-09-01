Рідкісних велетнів помітили на Одещині: розмах крил вражає (відео)

Кучеряві пелікани. Фото Ігор ЧервоненкоCC BY-SA 4.0

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До заповідника «Тузлівські лимани» на Одещині прилетіли рідкісні птахи. Науковці зняли на відео, як на мілководді відпочивають рожеві та кучеряві пелікани, які перебувають під охороною.

Про це повідомив доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

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На Одещині зафіксували червонокнижних пеліканів

Науковець опублікував кадри з птахами, зняті на лимані Шагани. Окрім пеліканів, у кадр також потрапили сірі чаплі та звичайні мартини, що метушилися поруч.

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«Кучерявий — на передньому плані та рожеві пелікани на відпочинку після полювання на лимані Шагани у Національному природному парку „Тузлівські лимани“. Вже 1 вересня 2026 воєнного року, а в природі ще комфортний час для птахів, коли навколо не чутно шумів війни…», — підписав відео дослідник.

Що відомо про рожевого та кучерявого пеліканів

Кучерявий пелікан отримав свою назву через характерне пір’я на потилиці. Це масивний птах: його вага сягає 12 кг, довжина тіла — до 180 см, а розмах крил становить майже 3 метри. Міжнародний союз охорони природи відносить його до уразливих видів. В Україні він занесений до Червоної книги, а також охороняється міжнародними угодами, зокрема Боннською та Бернською конвенціями, CITES та AEWA.

Рожевий пелікан є дещо меншим за кучерявого, проте також занесений до Червоної книги України. Його вага становить 10–12 кг, розмах крил — від 1,7 до 2 метрів. Дорослих птахів легко впізнати за білим оперенням із рожевим відтінком та характерним неопереним кільцем жовтого або сірого кольору навколо очей, що з’єднується з вуздечкою. Довжина крила у самців цього виду сягає 70–75 см, у самиць — 64–69 см.

Нагадаємо, на території Чорнобильського заповідника зафіксували кропив’янку рябогруду, яка веде вкрай потайливий спосіб життя та майстерно ховається від людського ока у заростях.

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