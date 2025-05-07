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Рідкісний хижак із Червоної книги з’явився в лісах Львівської області (фото)
Рідкісна рись потрапила в об’єктив фотоапарата під час обходу охоронцями лісу.
У Львівській області вдалося зафіксувати рідкісного хижака з Червоної книги — рись. У Бутивлянському лісництві працівники охорони природних територій натрапили на цього звіра під час чергового обстеження лісу.
Про це повідомили в Національному природному парку ”Сколівські Бескиди”.
Спеціалісти розповіли, що під час обходу помітили рись і змогли зробити кілька якісних фотографій. На кадрах видно дорослу тварину, яка була спокійною і не виявляла ознак тривоги. За оцінками фахівців, така впевнена поведінка може означати, що хижак мешкає в цьому районі постійно.
Рись — один з найбільших диких котів, які ще зустрічаються в українських лісах. Вона перебуває під загрозою зникнення через скорочення природного ареалу та діяльність браконьєрів. Саме тому цей вид включений до Червоної книги України та охороняється на державному рівні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, як вдалося врятувати популяцію іберійської рисі.