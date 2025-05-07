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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
568
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1 хв

Рідкісний хижак із Червоної книги з’явився в лісах Львівської області (фото)

Рідкісна рись потрапила в об’єктив фотоапарата під час обходу охоронцями лісу.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Рись

Рись / © Pixabay

У Львівській області вдалося зафіксувати рідкісного хижака з Червоної книги — рись. У Бутивлянському лісництві працівники охорони природних територій натрапили на цього звіра під час чергового обстеження лісу.

Про це повідомили в Національному природному парку ”Сколівські Бескиди”.

Спеціалісти розповіли, що під час обходу помітили рись і змогли зробити кілька якісних фотографій. На кадрах видно дорослу тварину, яка була спокійною і не виявляла ознак тривоги. За оцінками фахівців, така впевнена поведінка може означати, що хижак мешкає в цьому районі постійно.

Рись — один з найбільших диких котів, які ще зустрічаються в українських лісах. Вона перебуває під загрозою зникнення через скорочення природного ареалу та діяльність браконьєрів. Саме тому цей вид включений до Червоної книги України та охороняється на державному рівні.

/ © Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

© Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

/ © Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

© Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

/ © Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

© Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, як вдалося врятувати популяцію іберійської рисі.

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