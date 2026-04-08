Рідкісний птах у Чорнобильській зоні: на Київщині вперше за 50 років помітили дрозда гірського

Дрізд гірський / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському заповіднику під час польових досліджень зафіксували дрозда гірського (Turdus torquatus) — вид, який не відмічали на території Київської області близько пів століття. Це лише третій відомий випадок його появи в регіоні.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Сучасну реєстрацію здійснили під час спільних досліджень науковців разом із представниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Історичні дані свідчать, що раніше цей вид на Київщині фіксували лише двічі. Вперше — на початку квітня 1910 року, коли дослідник Е. В. Шарлемань відзначив пару птахів у зграї дроздів. Друге спостереження датоване 24 березня 1976 року — тоді птаха помітили в околицях села Козаровичі.

В Україні дрізд гірський переважно гніздиться в Карпатському регіоні. Виявлення цього виду на Київщині, за оцінками фахівців, може бути пов’язане з міграційними переміщеннями.

«Таким чином, зафіксований випадок є важливим доповненням до відомостей про просторову динаміку виду та підтверджує необхідність подальшого моніторингу орнітофауни регіону», — йдеться в повідомленні.

Дрізд гірський / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Дрізд гірський / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Гірський дрізд (Turdus torquatus) — представник родини дроздових, який за розмірами та будовою тіла нагадує чорного дрозда. Довжина птаха становить близько 25 сантиметрів.

Самці мають чорне оперення з виразною білою смугою поперек грудей. Нижня частина дзьоба у них помаранчева. У самок забарвлення менш контрастне — переважають коричневі відтінки, а смуга на грудях світліша, сірувата. Молоді птахи спочатку мають плямисте оперення і не мають характерної смуги.

Спів гірського дрозда впізнаваний — він складається зі звуків, схожих на «так-так» і «трю-трю».

Цей вид віддає перевагу світлим хвойним лісам у гірських районах помірних широт. В Україні гірський дрізд гніздиться переважно в Карпатах, а під час сезонних перельотів його можна побачити у західних та південно-західних областях. Зимує птах у середземноморському регіоні.

Раціон гірського дрозда складається з молюсків, комах, їхніх личинок, а також ягід. Часто він живиться дощовими черв’яками.

Гніздо птах зазвичай облаштовує невисоко на хвойних деревах або в кущах. Для будівництва використовує гілки, траву, коріння та мох. За один раз самка відкладає 4–5 синьо-зелених яєць із коричневими цяточками. Насиджують кладку обидва батьки близько двох тижнів, а пташенята починають літати вже через 12–14 днів після появи на світ.

