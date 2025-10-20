Рідкісний птах зупинився в Україні дорогою до Африки: деталі подорожі

Рідкісна кулика-сорока / © Ivan Rusev

Рідкісна кулика-сорока, занесена до Червоної книги України, здійснила дивовижний переліт із Польщі до Африки — понад 5 тисяч кілометрів. На шляху до зимівлі птах зробив незаплановану зупинку у Національному природному парку «Тузлівські лимани» на Одещині, щоб підкріпитися українськими дарами природи.

Про це з посиланням на польських колег повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв у Facebook.

Як повідомила польська Фундація «Пташині Горизонти» (Fundacja Ptasie Horyzonty), йдеться про самку кулика-сороки з Люблінського воєводства. Це досвідчена «мама» — їй щонайменше 10 років, і цього сезону вона отримала GPS-передавач, завдяки якому орнітологи змогли простежити весь її шлях.

Птах цього року проявив справжню витривалість — відклала сім яєць за сезон. Першу кладку майже затопило, але чотирьох пташенят вдалося врятувати і випустити на річці Вісла. Після цього пара повторила гніздування та виростила ще двох малят.

Останній раз сім’ю бачили разом 11 серпня 2025 року, напередодні міграції. Вже наступного ранку передавач показав неймовірне — кулика-сорока за ніч перелетіла всю Україну і Молдову та зупинилася на солоній лагуні в «Тузлівських лиманах», на узбережжі Чорного моря.

Українські орнітологи, серед яких Іван Русєв і Олександр Добринський, намагалися відшукати пернату мандрівницю серед сотень інших птахів, однак через складні погодні умови цього разу це не вдалося.

Після короткого відпочинку на півдні Одещини птах вирушив далі — через Румунію, Болгарію, Туреччину, Грецію, Сицилію, Туніс і Алжир — аж до Марокко, де зараз перебуває на зимівлі. Більшу частину маршруту вона подолала вночі, перелітаючи над Чорним, Егейським, Іонічним та Середземним морями.

Загалом її подорож склала понад 5000 кілометрів, ставши ще одним доказом дивовижної сили, орієнтації й витривалості цих унікальних птахів.

Національний парк «Тузлівські лимани» вже не вперше стає тимчасовим домом для мігруючих птахів із різних країн Європи, що прямують на зимівлю до Африки. Цей маршрут вважається одним із найважливіших у Євразії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Нижньодністровському національному природному парку (Одеська область) зафіксували рідкісного птаха — руду чаплю, занесену до Червоної книги України. Вид належить до зникомих у Європі й потребує особливої охорони.