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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Рідкісний та отруйний жук з’явився у Запоріжжі: що відомо

Жук виділяє кантаридин – одну з найсильніших природних отрут.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Отруйний жук в Запоріжжі

Майка чорна / © Telegram / Запоріжжя. Інфо

У Запоріжжі помітили рідкісного та отруйного жука — майку чорну. Ця комаха з родини наривників приваблює увагу своєю незвичайною зовнішністю: металево-чорним забарвленням, м’яким тілом та вкороченими надкрилами. Однак її краса оманлива — майка виділяє смертельно небезпечну отруту.

Про це написали місцеві ЗМІ.

Чому жук небезпечний?

Під час стресу жук виділяє токсичну рідину з кантаридином, яка у давнину використовувалася в медицині та як афродизіак Контакт з нею викликає важкі опіки, нариви та алергічні реакції. Особливо небезпечним жук є для дітей, які можуть спробувати взяти жука в руки через його незвичайний вигляд.

Майки — рідкісні й занесені до Червоних списків у декількох країнах Європи, але їхня токсичність робить їх загрозою для людей.

Нагадаємо, величезні жуки-голіафи на межі вимирання через шоколад.

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