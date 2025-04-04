- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 302
- Час на прочитання
- 1 хв
Рідкісний та отруйний жук з’явився у Запоріжжі: що відомо
Жук виділяє кантаридин – одну з найсильніших природних отрут.
У Запоріжжі помітили рідкісного та отруйного жука — майку чорну. Ця комаха з родини наривників приваблює увагу своєю незвичайною зовнішністю: металево-чорним забарвленням, м’яким тілом та вкороченими надкрилами. Однак її краса оманлива — майка виділяє смертельно небезпечну отруту.
Про це написали місцеві ЗМІ.
Чому жук небезпечний?
Під час стресу жук виділяє токсичну рідину з кантаридином, яка у давнину використовувалася в медицині та як афродизіак Контакт з нею викликає важкі опіки, нариви та алергічні реакції. Особливо небезпечним жук є для дітей, які можуть спробувати взяти жука в руки через його незвичайний вигляд.
Майки — рідкісні й занесені до Червоних списків у декількох країнах Європи, але їхня токсичність робить їх загрозою для людей.
Нагадаємо, величезні жуки-голіафи на межі вимирання через шоколад.