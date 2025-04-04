Рідкісний та отруйний жук з’явився у Запоріжжі: що відомо

Майка чорна / © Telegram / Запоріжжя. Інфо

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У Запоріжжі помітили рідкісного та отруйного жука — майку чорну. Ця комаха з родини наривників приваблює увагу своєю незвичайною зовнішністю: металево-чорним забарвленням, м’яким тілом та вкороченими надкрилами. Однак її краса оманлива — майка виділяє смертельно небезпечну отруту.

Про це написали місцеві ЗМІ.

Чому жук небезпечний?

Під час стресу жук виділяє токсичну рідину з кантаридином, яка у давнину використовувалася в медицині та як афродизіак Контакт з нею викликає важкі опіки, нариви та алергічні реакції. Особливо небезпечним жук є для дітей, які можуть спробувати взяти жука в руки через його незвичайний вигляд.

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Майки — рідкісні й занесені до Червоних списків у декількох країнах Європи, але їхня токсичність робить їх загрозою для людей.

Нагадаємо, величезні жуки-голіафи на межі вимирання через шоколад.