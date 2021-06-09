Рідні готувалися до найважчого: у Дніпрі врятували пацієнта з 100% ураженням легенів коронавірусом

Чоловік місяць пробув у реанімації і зараз потроху одужує.

У Дніпрі у лікарні Мечникова медикам вдалося врятувати пацієнта, у якого діагностували 100% ураження легенів коронавірусом. Чоловік майже місяць перебував у реанімації.

Про це розповів головний лікар лікарні Сергій Риженко.

" Анатолій з Дніпровського району, села Миколаївки, у важкому стані потрапив до лікарні 7 травня і майже місяць перебував у реанімаційному відділенні. Коли ми розповіли діагноз доньці чоловіка, а вона - медик, рідні почали готуватися до найтяжчого. Ураження легенів було 100%", - розповів Сергій Риженко.

За його словами, Анатолій спробував усе: апарат штучної вентиляції легень, кисень у великих об'ємах і всі необхідні ліки для того, щоб вилікуватися.

"Щастя, що сьогодні він сам дихає, тримає тиск, серце б'ється правильно. Це справжній успіх у нашій лікарні Мечникова: 100% ураження легень, фібрози, але людина живе, пройде реабілітацію, і все буде гаразд", — поділився Сергій Риженко.

Наразі у COVID-відділенні лікарні Мечникова перебувають 20 пацієнтів з коронавірусом, шестеро із них у важкому стані.

Нагадаємо, що у Дніпрі в лікарні імені Мечникова врятували породіллю із важкою формою коронавірусу та її новонароджену доньку.

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