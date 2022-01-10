На Одещині бродячі тварини покусали тіло жінки, яка пропала ще у грудні

На Одещині бродячі тварини покусали тіло жінки, яка пропала ще у грудні

Її рідні не заявляли про зникнення, бо вважали, що громадянка повернеться сама.

У Кілії Одеської області місцеві мешканці знайшли недалеко від цвинтаря покусане бродячими тваринами тіло жінки.

Про це з посиланням на власні джерела пише видання "Бессарабія Інформ".

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Як стало відомо, жінка пішла з дому та не повернулася ще в середині грудня 2021 року. Її рідні не заявляли про зникнення, бо вважали, що громадянка повернеться сама. 5 січня 2022 року її тіло знайшли на вулиці Кагульській у районі цвинтаря.

На тілі жінки виявили сліди укусів бродячих тварин. Згодом судмедексперти встановили, що смерть нещасної настала приблизно 20 грудня. Водночас знайшли її лише через два тижні.

В обставинах події зараз розбираються правоохоронці.

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