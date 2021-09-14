"Рідні не вірили, що я виберусь "з того світу": мешканець Буковини розповів, як перехворів на "Дельту"

"Рідні не вірили, що я виберусь "з того світу": мешканець Буковини розповів, як перехворів на "Дельту"

Чоловік ще й досі перебуває в лікарні під наглядом медиків.

58-річний мешканець Чернівецької області Віталій інфікувався мутованим штамом коронавірусу "Дельта". Декілька днів чоловік був непритомним, майже два тижні лежав у важкому стані в реанімації під апаратом штучної вентиляції легенів.

Чоловік розповів Molbuk.ua, як проходить його лікування від СOVID-штаму "Дельта" і зараз він почувається.



"Зараз мені покращало. Можу говорити та самостійно дихати, але останні два тижні випали із мого життя. Чесно кажучи, мої рідні не вірили, що я виберусь "з того світу", – розповідає чоловік.



Одним з перших симптомів COVID-19 у чоловіка була підвищена температура. Віталій спершу вважав, що це проста застуда.



"Під вечір мене почало трохи лихоманити, зміряв температуру – підвищена. 38 градусів була. Я випив жарознижувальне і ліг спати", - розповідає чоловік.

Та наступного дня лихоманка не зникла, до неї додалось ще й запаморочення.

"Думав, що то застуда, бо перед цим у полі працював, на спеці, а потім одразу зайшов в приміщення з кондиціонером. Але щось недобре я запідозрив через два дні. Не зникав ні запах, ні смак", - розповідає буковинец.



До поганого самопочуття доєднався і розлад шлунку. Віталій вже знав, що це може бути симптомом нового штаму коронавірусу.



"А вже наступного дня мені стало дуже зле. Самостійно дихати важко не стало, хотів їхати здавати ПЛР-тест… Не встиг. Раптово стало зле, дружина викликала швидку, госпіталізували", - каже чоловік.

У лікарні згодом Віталія під'єднали до апарату ШВЛ. Медики виявили, що були уражені легені й вірус добре "розгулявся" за ці дні.



Зараз Віталій вже не потребує ШВЛ і почувається набагато краще, щоправда побоюється ускладнень, які можуть виникнути після захворювання.



"Нікому не бажаю опинитися в лікарні та ще й в такому стані, як я. Мені то пощастило, я вибрався. Але не всім, на жаль, так таланить", – додав Віталій.

Хоч чоловік вже і не потребує штучної вентиляції легень, та все ж медики наразі не поспішають його виписувати додому.

Нагадаємо, лікар зі Львова Тарас Жиравецький назвав назвав новий специфічний симптом COVID-штаму "Дельта".

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