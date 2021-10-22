Рідні померлого від коронавірусу лікаря отримали страховку від держави: яка сума

Рідні померлого від коронавірусу лікаря отримали страховку від держави: яка сума

Сім'ї лікаря, який помер від COVID-19, у Фонді соцстраху також висловили співчуття.

Родині лікаря з Харківської області, який помер від наслідків коронавірусу під час виконання професійних обов'язків, держава виплатила 1 млн 702 тис. 500 грн.

Про це йдеться у повідомленні на Фонду соціального страхування.

Кошти перерахував Фонд напередодні, 21 жовтня. Там запевнили, що родина їх отримає упродовж декількох банківських днів, а також висловили співчуття близьким і рідним медика.

"Для родини сімейного лікаря з Харківської області, який помер внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України сьогодні профінансував одноразову страхову виплату за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 1 мільйон 702 тисячі 500 гривень", - сказано в повідомленні.

У Фонді нагадали, що виплати здійснюються після завершення розслідування випадку інфікування медичного працівника COVID-19, за наявності необхідних документів. Працівники Фонду перебувають на зв’язку із усіма особами, які мають право на виплати, консультують та допомагають зібрати необхідні документи.

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"Загалом станом на сьогодні ФССУ профінансовано державні допомоги відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" для родин 174 медичних працівників", - додали у Фонді соцстраху.

Українці можуть запобігти тяжкий перебіг коронавірусу, його наслідки і смерть, у разі зараження. Це можна зробити завдяки вакцинації.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у Львові не змогли врятувати 40-річну жінку - вона була із коронавірусом у вкрай тяжкому стані. Кілька діб лікарі боролись за її життя та хвороба виявилась сильнішою.

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