Рідні військовополонених можуть отримати грошову допомогу у розмірі 100 тис. грн: детальна інструкція

У разі відмови рішення може бути оскаржено в судовому порядку.

Рідні військовополонених можуть розраховувати на додаткову грошову допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"За полоненими військовослужбовцями, відповідно до законодавства України, зберігаються виплати грошового забезпечення в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші його види з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, а також додаткова винагорода в розмірі до 100 тисяч грн пропорційно участі у бойових діях чи здійсненні заходів з відсічі та стримуванні збройної агресії РФ", - йдеться у його повідомленні.

Грошове забезпечення виплачується членам сімей військовослужбовців у такій послідовності:

1. Дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності – повнолітнім дітям, які проживають разом з військовослужбовцем;

2. Законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства, незалежно від їхнього віку);

3. Особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі й не мають дітей.

Лубінець наголосив, що у разі письмової відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на її одержання.

Виплата грошового забезпечення та додаткової винагороди здійснюється від дня захоплення військовослужбовців у полон або заручники, а також інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти, членам сімей військовослужбовців за їхньою заявою на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації).

До заяви потрібно додатково:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові та реєстрацію місця проживання (перебування);

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті — копія сторінки паспорта з такою відміткою).

"Подані документи командир (начальник, керівник) військової частини (установи, організації) розглядає впродовж 15 днів і ухвалює рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі", - зазначив Лубінець.

У разі відмови рішення може бути оскаржено в судовому порядку.

"Якщо таке рішення ухвалили через те, що документи були подані не в повному обсязі, заявник має право повторно звернутися до командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації)", - наголосив він.

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