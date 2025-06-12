Рідні впізнали Сергія, щойно той вийшов з автобуса: щемлива зустріч через три роки полону

З полону 12 червня повернувся прикордонник Сергій Дудко / © Суспільне

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У межах обміну полоненими 12 червня до рідних повернувся прикордонник Сергій Дудко.

Про це пише “Суспільне. Чернігів”.

25-річний прикордонник провів у неволі понад три роки.

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У день обміну він вийшов з автобуса, який привіз чергову групу звільнених військовополонених.

На кадрах відео можна побачити щасливу зустріч родини.

Сергія зустріли тітка та два дядька, які дізналися про його повернення саме сьогодні, 12 червня.

«Привіт, братику!» — зустріли племінника родичі.

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За декілька хвилин вони встигли розповісти хлопцю, що його тато і мама живі та здорові і чекають на сина вдома.

Чернігівський прикордонний загін / © Суспільне

Що відомо про прикордонника, якого визволили з полону РФ

Як дізналися журналісти «Суспільного», прикордонник Сергій Дудко захищав Маріуполь.

За словами речниці Галини Шеховцової, він потрапив у полон 12 квітня 2022 року з «Азовсталі». Там Сергій служив у першому прикордонному загоні.

Зазначимо, що Сергія зустріли і українські військові, які пов’язали йому прапор війська.

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Нагадаємо, обміни полоненими між Росією та Україною було узгоджено у Стамбулі 2 червня 2025 року.

Раніше у межах великого обміну полоненими до України повернули групу тяжкопоранених і тяжкохворих воїнів. Серед них — бійці української армії, нацгвардійці, прикордонники.

А 10 червня під час чергового етапу обміну було звільнено військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, прикордонників, нацгвардійців та представників Державної спеціальної служби транспорту.

Тим часом Росія заявила, що Україна нібито не готова «до щоденних обмінів», на що отримала відповідь від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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