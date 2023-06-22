Рідний брат водія одеського військкома виїхав до Іспанії як особа з інвалідністю: деталі

Скандальний одеський військком Євген Борисов, на матір якого записаний розкішний маєток в Іспанії на 3 млн євро, вивіз за кордон брата свого водія.

Про це йдеться у розслідуванні журналіста Михайла Ткача "Батальйон Іспанія" на "УП".

Журналіст помітив біля розкішного маєтку водія, який згодом сам вирішив переслідувати знімальну групу.

Розслідувачі з'ясували, що цим хлопцем є Ніколаєв Ігор Михайлович, 2003 року народження. Це рідний брат водія одеського військкомісара Борисова – Ніколаєва Михайла.

Брата водія одеського військкома помітили в Іспанії

"Брат цього хлопця не просто водій, а співробітник Одеського обласного ТЦК та СП. Тобто старший брат працює водієм одеського військкома, а молодшого брата зафіксували в Іспанії за кермом автівки матері військкома Борисова. Так у нас народилася версія, що моодший брат – це іспанський водій одеського військового комісара Борисова", – додав автор розслідування.

Джерела журналістів у Держприкордонслужбі повідомили, що Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт лише 2022 року, вже під час повномасштабного вторгнення. Наразі він вже двічі залишав країну - на 4 місяці і на 5. Саме під час другого виїзду журналісти і "спіймали" Ігоря Ніколаєва в Іспанії.

"Хлопець виїхав з України до Іспанії як інвалід ІІІ групи. Для того, щоб їздити на авто матері військового комісара", – говорить Ткач.

Ніколаєв-старший запевняв журналістів, що не знає, що його брат робить в Іспанії, але сказав, що він може залишити територію країни, бо є особою з інвалідністю.

Сам Євген Борисов визнав, що старший Ніколаєв був його водієм, але два роки тому. А молодшого, Ігоря, який їздить машиною, зареєстрованою на матір військкома, Борисов нібито не знає.

Нагадаємо, ЗМІ показали розкішний маєток та офіс в Іспанії родини одеського військкома Євгена Борисова. Сам Борисов все заперечує.

Вперше про те, що одеський військком володіє елітною нерухомістю в Іспанії повідомив екснардеп Ігор Мосійчук у квітні цього року.

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