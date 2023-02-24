Рік атаки Києва: Росія пошкодила понад 700 будівель, вбила 160 цивільних, серед них - 5 дітей

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що пережила столиця України за рік повномасштабного вторгнення Росії.

За рік повномасштабної війни у Києві 680 разів лунали сигнали тривоги, росіяни пошкодили у місті понад 700 будівель, вбили 160 мирних мешканців, серед них - 5 дітей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своєму каналі в Telegram.

"Рік широкомасштабної війни столиця оборонялася, жила і працювала. Ми - кожен на своєму місці - робили і робимо все для Перемоги й звільнення нашої держави від російського агресора. Я дякую всім киянам, які стояли пліч-о-пліч в перші дні і тижні, аби Київ вистояв. Дякую нашим воїнам, які героїчно б’ються за свободу України", - написав міський голова.

Також Кличко розповів "коротко в цифрах про реалії столиці за рік широкомасштабної війни". Від 24 лютого 2022 року в Києві:

повітряна тривога пролунала 680 разів;

пошкоджені понад 700 будівель (417 багатоповерхових та 109 приватних будинків, а також 93 заклади освіти);

загинули в столиці понад 160 цивільних мешканців, серед них – 5 дітей;

на місця ракетних атак та атак дронами бригади швидкої здійснили 929 виїздів, надали допомогу 713 пацієнтам;

зареєстровані в Києві понад 229 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких — 40 тисяч дітей;

метро, як укриття, приймало одночасно до 66 940 киян.

гуманітарний штаб Києва залучив допомогу від 130 міжнародних партнерів.

Крім того, за рік повномасштабної війни у столиці одружились 24 852 пари та народилось 16 461 немовля (8 507 хлопчиків та 7 954 дівчинки).

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія планує завдати ракетного удару на роковини повномасштабного вторгнення до України. Атаки ворога очікуються 24 лютого, вони будуть такі ж, як і раніше.

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