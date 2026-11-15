Рік без хліба, лобода замість їжі: подружжя з Олешків розповіло про виживання в окупації та щемливу зустріч з онуком

Подружжя Кравченків з Олешків / © скриншот з відео

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Подружжя Ніни та Анатолія Кравченків, яких вдалося евакуювати з окупованих росіянами Олешок на Херсонщині, розповіло про поневіряння в місті, де людям бракувало води, їжі та ліків, а звичайні продукти коштували захмарних грошей. Після тривалого розлучення з рідними на жінку чекала особливо щемлива зустріч із трирічним онуком, якого вона до цього жодного разу не тримала на руках.

Про це йдеться у відео видання «Радіо Свобода», опублікованому в Instagram.

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Ніна та Анатолій змогли вибратися з окупації через Скадовськ і Білорусь та дістатися підконтрольної Україні території. Найзворушливішим моментом повернення для Ніни стала зустріч з онуком, якому ще не виповнилося три роки. Жінка зізналася, що вперше побачила хлопчика та змогла обійняти його.

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«Я 25 років віддала свою любов чужим діткам, а свого онука на руках не тримала. А він каже до мене: „Буня моя, сьогодні в нас буде святкова вечеря“», — розповіла вона.

Водночас спогади про життя в окупованих Олешках залишаються для подружжя болісними. За словами Ніни, однією з найбільших проблем була нестача найнеобхіднішого — питної води, продуктів і медикаментів. Люди намагалися виживати завдяки стихійним ринкам, де продавали те, що самі вирощували, однак ціни були надзвичайно високими.

Зокрема, огірки та помідори коштували близько тисячі рублів за кілограм, а морква — дві тисячі, уточнив Анатолій.

Через брак продуктів Ніні доводилося буквально рахувати кожен шматочок їжі. Моркву вона купувала по одній, відрізала невелику частину для супу, а до страв додавала навіть лободу, яку сушили про запас.

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Особливо гострою була проблема з хлібом, якого, за словами Анатолія, не було протягом року. Подружжя намагалося використати залишки зерна: його просіювали, промивали, а потім перемелювали на кавомолці, щоб приготувати млинці чи оладки.

Ніна пригадала, що навіть ці невеликі запаси доводилося розподіляти між собою заздалегідь, визначаючи, скільки їжі залишити на сніданок, обід і вечерю.

Жінка зізналася, що постійно молиться за людей, які досі залишаються в окупованих Олешках, і не може стримати сліз, згадуючи їхні випробування.

Нагадаємо, громадяни, які виїхали з тимчасово окупованих Олешків, отримують грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень на базові потреби та окрему компенсацію за три місяці оренди житла в межах спільних проєктів держави й Червоного Хреста.

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