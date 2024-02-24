Рік оборони, але є шанси: експерт оцінив, чого очікувати на фронті 2024 року

Цього року Україні доведеться перейти до оборонних дій на фронті, вважають експерти. Адже для масштабного наступу потрібен час на підготовку та отримання необхідних ресурсів.

Цей 2024 рік, ймовірно, стане для України часом оборони на фронті. За сприятливого сценарію також можливі локальні дії з незначними тактичними успіхами.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що складно передбачити зміни на фронті, оскільки незрозуміло, наскільки затягнеться питання із фінансуванням від США. Однак загалом, на його думку, 2024 року Україна буде в обороні.

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"З урахуванням того, що у нас фронті, ми розуміємо, що просто не встигнемо раніше підготувати масштабний наступ зі звільненням значних територій. Єдине, на що можна розраховувати, що за сприятливого сценарію, якщо найближчим часом буде проголосовано допомогу від США, ми отримаємо пакети на другу половину 2024 року. І тоді можливі локальні дії з незначними тактичними успіхами. Але з урахуванням останніх тенденцій, я думаю, цей рік справді може бути роком оборони", - сказав Мусієнко.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Wall Street Journal сказав, що контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року не був таким успішним, як очікувалося. Однак Україна зможе знову влаштувати новий контрнаступ 2025 року. За його словами, багато чого залежить від того, чи будуть США готові забезпечити Україну "припасами на весь рік, поки ми готуємося".

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