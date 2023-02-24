Рік повномасштабної війни: ЗСУ і правоохоронці звернулися до українців

Сьогодні, 24 лютого, Україна відзначає роковини повномасштабного і жорстокого вторгнення Росії.
Українські захисники — військові та правоохоронці — згадали, яким був цей рік потужної боротьби за свободу й незалежність.
ТСН.ua зібрали всі фото й відео, якими захисники відзначили цей страшний день.
Так, Генштаб ЗСУ нагадав, які втрати понесла Росія за рік повномасштабного вторгнення.
Своєю чергою, у Командуванні Об'єднаних Сил ЗСУ нагадали звірства окупантів у Гостомелі, Бучі, Ірпені, Бородянці, які шокували своєю жорстокістю.
"Цинічні руйнування харківської Салтівки, Маріуполя, Гуляйполя та багатьох інших міст, які не мали нічого спільного з військовими об’єктами, показали, що російська армія не має гідності і честі", - наголосили в Командуванні.
Командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв подякував усім українцям за підтримку та розуміння, а захисникам - за мужність та відвагу.
"Я низько вклоняюся і співчуваю тим, хто втратив рідних та близьких, втратив свої домівки та статки. Я дякую усім за розуміння, терпіння та витримку. Я дякую кожному, хто в перші неймовірно складні для України дні та тижні з гордо піднятою головою висловлював загарбникам своє презирство і переходив до рішучих дій. Я дякую захисникам і захисницям за проявлені мужність, відвагу та героїзм", - наголосив він.
"Це було ніби вчора і водночас ніби вічність тому. А насправді пройшов рік – рік болю й розлук, надій і зустрічей, страху та сліз, допомоги й об’єднання, горя та втрат, гордості та прозріння. За цей відрізок часу ми показали всьому світові, що таке Україна і хто такі українці. Не маємо права забути, якою ціною давався нам кожен крок до свободи. Боротьба триває…Попереду – Перемога та щасливе майбутнє у вільній державі!" - йдеться в повідомленні ДПСУ.
Поліція Київщини випустила кліп під назвою "Не стріляй", в якому описала найстрашніший день початку війни.
"Битись за рідну землю - наш обов’язок. Віддати життя за Батьківщину - честь. Вічна пам’ять полеглим поліцейським та усім загиблим воїнам! Слава мужнім захисникам України і українському народу!" - наголосив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Своєю чергою, у Нацполіції України наголосили, що вже позаду — рік ракетних тривог, ворожих обстрілів, втрат, болю і страждань, а попереду Україну чекає перемога.
"24 лютого – тепер це про боротьбу, рішучість і незламність. Про витримку і волю. Про об’єднання поліцейських із силами оборони і безпеки. Про знищення окупантів", - зауважив виконувач обов'язків очільника Національної поліції України Іван Вигівський.
В ОК "Південь" наголосили: "Ми стали міцніше за Азовсталь, нам знайомий солоний смак поту і крові затятих битв за Маріуполь, Миколаївщину, Херсонщину, Соледар і Бахмут. Ми незламні й непохитні, як скелясті береги Зміїного. В наших щоденних справах щедрість і відчайдушність зернових коридорів, бо ми годуємо світ, навіть під обстрілами. Ми зберігаємо світло власних душ у суцільній темряві... Ми можемо красномовно відправити руський воєнний корабель курсом за жорстким слівцем і натхненно співати ліричні пісні про любов до Батьківщини, матері, життя…"
Сам же Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що основа стійкості України - це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої агресії.
"Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових Сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - доземний уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Памʼять і шана", - написав він у Facebook.
Нагадаємо, до річниці повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський також звернувся до українців. Відео можна подивитися за посиланням.
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