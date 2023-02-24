Рік повномасштабної війни: ЗСУ і правоохоронці звернулися до українців

Українські захисники — військові та правоохоронці — згадали, яким був цей рік потужної боротьби за свободу й незалежність.

ТСН.ua зібрали всі фото й відео, якими захисники відзначили цей страшний день.

Так, Генштаб ЗСУ нагадав, які втрати понесла Росія за рік повномасштабного вторгнення.

Своєю чергою, у Командуванні Об'єднаних Сил ЗСУ нагадали звірства окупантів у Гостомелі, Бучі, Ірпені, Бородянці, які шокували своєю жорстокістю.

"Цинічні руйнування харківської Салтівки, Маріуполя, Гуляйполя та багатьох інших міст, які не мали нічого спільного з військовими об’єктами, показали, що російська армія не має гідності і честі", - наголосили в Командуванні.

Командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв подякував усім українцям за підтримку та розуміння, а захисникам - за мужність та відвагу.

"Я низько вклоняюся і співчуваю тим, хто втратив рідних та близьких, втратив свої домівки та статки. Я дякую усім за розуміння, терпіння та витримку. Я дякую кожному, хто в перші неймовірно складні для України дні та тижні з гордо піднятою головою висловлював загарбникам своє презирство і переходив до рішучих дій. Я дякую захисникам і захисницям за проявлені мужність, відвагу та героїзм", - наголосив він.

Прикордонники розповіли, що за цей рік українці пережили чимало складних днів, однак показали всьому світові, що таке Україна.

"Це було ніби вчора і водночас ніби вічність тому. А насправді пройшов рік – рік болю й розлук, надій і зустрічей, страху та сліз, допомоги й об’єднання, горя та втрат, гордості та прозріння. За цей відрізок часу ми показали всьому світові, що таке Україна і хто такі українці. Не маємо права забути, якою ціною давався нам кожен крок до свободи. Боротьба триває…Попереду – Перемога та щасливе майбутнє у вільній державі!" - йдеться в повідомленні ДПСУ. Поліція Київщини випустила кліп під назвою "Не стріляй", в якому описала найстрашніший день початку війни.