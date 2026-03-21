Рік тому рятував маму і вдруге потрапив під обстріл у Сумах: що відомо про пораненого підлітка

16-річний Максим постраждав від російського удару / © Кордон.Медіа

16-річний Максим, який раніше врятував маму під час ракетного удару, знову постраждав від атаки РФ — цього разу під час удару безпілотника по Сумах 18 березня. Підліток отримав тяжкі поранення та нині проходить лікування у столичній лікарні «Охматдит».

Про це повідомило видання Кордон.Медіа.

Під час удару підліток перебував біля зупинки неподалік ТЦК — він ішов додому, однак потрапив під обстріл. Уламки серйозно травмували обличчя. Після надання домедичної допомоги його госпіталізували. Про поранення сина мати дізналася від волонтера, який першим допоміг Максиму. Перед тим як хлопця доправили до лікарні, він продиктував номер телефону матері.

За інформацією Кордон.Медіа, Максим є вихованцем спортивного клубу «Балу», де займався панкратіоном та ММА. Волонтер фонду саме цього клубу й надавав йому допомогу.

Повідомляється, що внаслідок поранень хлопець перебував у важкому стані та потрапив до реанімації. Згодом лікарям вдалося стабілізувати його стан. Наразі підліток проходить лікування в лікарні «Охматдит». Йому необхідне встановлення металевої пластини в щоку.

Це вже не перший обстріл, який пережив Максим. У квітні минулого року він разом із матір’ю опинився в автобусі під час ракетного удару по вулиці Петропавлівській у Сумах. Тоді жінка зазнала тяжких травм, а підліток самостійно витягнув її з пошкодженого транспорту.

Як розповів тренер Володимир Стрельченко, постраждав і сам підліток. Після попередньої атаки лікарі заборонили Максиму займатися спортом, хоча він був перспективним спортсменом і не полишав спроб повернутися до тренувань.

Після нового поранення на хлопця чекає тривале лікування та реабілітація. У благодійному фонді «Балу» повідомили, що знову допомагають родині підлітка, як і після минулорічного обстрілу. Також у фонді проводять безкоштовні тренінги з домедичної допомоги для охочих.

Нагадаємо, вранці 18 березня російські війська атакували будівлю ТЦК у Сумах. Унаслідок удару пошкоджено прилеглі будівлі та житлові будинки. Окрім Максима, поранення дістала ще одна жінка.