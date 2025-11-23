ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
46
3 хв

Рік у підвалі: із села біля Часового Яру евакуювали останніх трьох цивільних

Військові розповіли історію порятунку трьох останніх жителів Стінок біля Часового Яру, які рік не виходили з льоху.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Жителька Стінок Галина

Жителька Стінок Галина / © Суспільне

З фронтового і повністю зруйнованого села Стінки поблизу Часового Яру евакуювали трьох останніх жителів.

Про це передає «Суспільне» з посиланням на військових 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

За словами військових, жителі села понад рік прожили у підвалі. Їхнє житло, як і решта будинків у Стінках — зруйноване. Село під постійними ударами російських авіабомб, дороги до нього — під контролем FPV-дронів. Евакуацію здійснили два дні тому.

Село Стінки на карті / © t.me/DeepStateUA

«Ми ж думали, що вже все закінчиться швидко і не хотіли з дому виїжджати нікуди. А як припекло, тоді вже стали просити солдатів: заберіть нас, будь ласка, бо ми вже не можемо залишатися. У льоху сидимо день і ніч. Нам привозили й сніданок, і хліб привозили. Солдати не ображали нас», — розповіла евакуйована жителька Галина. Що вона мала на увазі під виразом «все закінчиться швидко» — не уточнила.

Бійці 24-ї бригади розповіли, що евауація стала можливою завдяки погоді — якраз було хмарно і йшов дощ, тому ворожі дрони тимчасово стали «сліпі». Військові діяли дуже швидко.

«Там стояти небезпечно понад хвилину. Але не дивлячись ні на що. Війна є війна», — сказав військовослужбовець 24 ОМБр Сергій.

Галина розповіла, що вони мешкали у підвалі разом з чоловіком і односельцем Сергієм, у якого 10 днів тому через обстріл згорів будинок, самого Сергія поранило. В обох чоловіків — цукровий діабет, ліків було обмаль.

«Дорога дуже погана. Броньовиком їхали, теліпало, кидало. Упала, повимазувалась. Ми вже не думали, що виїдемо. Поки доїхали, все Богу молилася: хоч би доїхати, хоч би доїхати. Вдома не вбили, хоч би не дорогою», — зазначила жінка.

У 24 ОМБр імені короля Данила Костянтина Мельникова уточнили, що люди самі звернулися до оборонців Часового Яру. Це були троє останніх цивільних, які досі жили в населеному пункті Стінки.

«Це старші люди, пенсіонери, їм усім понад 70 років. І за їхніми словами, вони не хотіли залишати свої домівки, хоча це дивно, тому що домівок там не було. Люди впродовж останнього року жили у підвалах. Харчувалися продуктами, які їм завозили виключно військові. У день евакуації був дощ. Це дозволило нашим військовослужбовцям заїхати броньованою технікою. І вивезти їх до пункту евакуації вже з більш безпечної території», — розповів речник 24 ОМБр імені короля Данила Костянтин Мельников.

Він поскаржився, що дуже багато людей на прифронтових територіях тягнуть до останнього і не хочуть виїжджати. Це призводить до інколи дуже трагічних випадків.

«Тому що — щоб врятувати одну, дві, три людини, своїм життям ризикують інші люди. Це не тільки військові, і волонтери, і представники гуманітарних місій, які заїжджають вже в саме пекло і щоб вивезти, врятувати того самого пенсіонера», — пояснив Костянтин Мельников.

Раніше ми писали, як негода впливає на атаки РФ на Покровському напрямку.

46
