На Закарпатті завідувач музею вигадав, як рік уникати мобілізації: він заявив про "параліч"

У Закарпатській області до іспитового терміну засудили завідувача музею, який ухилився він мобілізації. На суді чоловік заявив, що після отримання повістки його частково паралізувало.

Про це йдеться у вироку Хустського районного суду Закарпатської області від грудня 2023 року

За даними суду, завідувач Липовецького краєзнавчого музею з Хустського району 8 грудня 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби у ЗСУ. Він отримав повістку та 12 грудня 2022 року повинен був прийти до військкомату, проте рік ухилявся від служби у ЗСУ.

На суді чоловік провину визнав частково та заявив, що не прийшов до ТЦК та СП, бо після отримання повістки його нібито частково паралізувало.

"Цього ж дня 12 грудня 2022 р. він до РТЦК та СП не прийшов оскільки почував себе хворобливо, а саме у нього паралізувало правий бік. Лише наступного дня він звернувся до лікаря, який призначив йому лікування", - йдеться у свідченні підсудного.

У матеріалах суду йдеться, що чоловік 12 грудня до медиків не приходив, проте звернувся наступного дня та отримав направлення до фахівців. Суд вважає, що це не є підставою для уникнення мобілізації.

Завідувача музею із Закарпаття визнали винним за ст.336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши на 2 роки іспитового терміну.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Тернополі підприємець вигадав, як рік уникати мобілізації.

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