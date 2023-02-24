Рік війни: в ООН повідомили, скільки українських біженців хочуть назад додому

Понад 13 млн людей поки не можуть повернутися додому.

Більшість українців, що покинули свої домівки через війну, хочуть якось повернутися додому. Таких 77% біженців та 79% внутрішньо переміщених осіб. Втім, лише 12% опитаних планують зробити це протягом найближчих трьох місяців.

Про це йдеться у заяві Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

"Основними перешкодами, які заважають біженцям повернутися, є проблеми безпеки у місцях їхнього походження. Також згадуються проблеми доступу та наявності основних послуг, включаючи електрику, воду та медичне обслуговування, можливості працевлаштування та адекватного житла, на всі з яких війна мала величезний вплив", - йдеться у повідомленні.

В ООН зазначають, що серед ВПО доступ до нормального житла є другою основною перешкодою для повернення додому - після міркувань безпеки та захисту.

Українці, які планують повернутися назад протягом найближчих трьох місяців, переважно літні люди, розлучені з сім'єю, що в Україні, або тими, хто стикається з проблемами інклюзії, наголошується у заяві.

До слова, за даними ООН, понад 13 млн осіб, зокрема майже 8 млн біженців по всій Європі та понад 5 млн внутрішньо переміщених осіб в Україні, змушені бути не вдома.

Нагадаємо, в ООН назвали кількість вбитих цивільних українців за рік війни. Так, від початку повномасштабного вторгнення загинуло 8006 мирних українців, зокрема 487 дітей. Поранено 13287 жителів, з них 954 - діти.

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