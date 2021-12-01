Рік заправлявся безкоштовно: на Черкащині чоловік вигадав хитру схему із бонусами

Засуджений винним себе не вважає.

У Черкаській області за шахрайство засудили чоловіка. Він заправся бензином в одній із автозаправних станцій за чужі бонуси. Також підозрюваний пропонував іншим водіям придбати у нього пальне зі знижками.

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Про це йдеться у вироку Драбівського районного суду Черкаської області.

Слідство встановило, що чоловік обкрадав картки користувачів однієї із автозаправних станцій, на які в межах програми лояльності нараховувались бонусні бали.

У суді підозрюваний своєї вини не визнав та розповів, що мережа автозаправних станцій, на якій він раніше працював має мобільний додаток, за допомогою якого можна заправлятись через бонуси. Для того, щоб накопичувалися бонуси людині видається картка. Коли картка видається покупцеві - вона не реєструється, але на неї надходять бонуси. Для того, щоб розрахуватись бонусами - картку треба зареєструвати: внести дані власника, номер телефону і можна заправлятися. При цьому, переконаний підозрюваний, необов`язково дані власника та номер телефону повинні відповідати дійсності. Тому, за допомогою мобільного телефону, він входив до програми лояльності, підбирав відповідні номери карток, якщо на них були наявні бонуси - реєстрував картку, потім на вказаний ним номер телефону приходив код, що в подальшому давало можливість отримувати паливо. Так він заправлявся майже рік.

За даними представника автозаправки все викрилось тоді, коли їхні клієнти почали масово скаржитись на відсутність бонусів на картках лояльності. Також опитавши працівників вони встановили, що біля однієї із автозаправних станцій чергував автомобіль, водій якого пропонував клієнтам купити пальне дешевше, ніж на заправці. Представник потерпілих встановив, що чоловік у них заправився чужими бонусами на загальну суму 191 261 грн.

Суд визнав підозрюваного винним за ч.1 ст.361 КК України та ч.2 ст.361 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі з іспитом терміном 2 роки. Також із нього стягнули користь держави 2 826 грн. процесуальних витрат.

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