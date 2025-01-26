"Рік Змії завжди фатальний": астролог розповів, скільки ще триватиме війна в Україні

Рік Змії дуже часто для Росії був вкрай складним та трагічним.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Рік Змії завжди фатальний, тому є всі шанси закінчити війну в Україні.

Такий прогноз зробив відомий астролог Влад Росс, пише УНІАН.

"Якщо Росія не оголосить загальну мобілізацію, то в неї ресурсів вистачить тільки до літа. Якщо вони її оголосять, то відбудеться переворот. Путіна скинуть уже остаточно і безповоротно. Тому або так, або так, але владу Росії буде зламано. Тим більше я завжди говорив, що в рік Змії відбувається падіння режиму. То Олександра ІІ вбивають 1881 року, то Сталіна отруюють 1953 року, то Берлінська стіна падає 1989 року. Рік Змії завжди фатальний, тому Росія може вивести війська з України", - зазначив астролог.

Повномасштабна війна в Україні триває вже третій календарний рік. Думки щодо її подальшої тривалості розділяються. Раніше політики й експерти прогнозували закінчення у 2023-му, потім — у 2024-му, тепер обережно говорять про 2025 рік.

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