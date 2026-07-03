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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1246
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Цілі вулиці пішли під воду, а машини "пливуть" на дорогах: міста України накрив потоп через негоду (відео)

Потужна негода накрила кілька областей України, спричинивши підтоплення доріг і транспортний колапс. Найскладніша ситуація спостерігається у Вишгороді та на трасах Рівне — Львів і Київ — Чоп.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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В Україні дороги йдуть під воду від негоди

В Україні дороги йдуть під воду від негоди / © Unsplash

До України прийшла негода — після сильної зливи затопило дороги та вулиці Вишгорода, трасу Київ — Чоп, а також Рівне — Львів. На ключових трасах утворюються затори, а подекуди річки виходять з берегів.

В Україні через негоду почало затоплювати дороги: відео очевидців

Очевидці діляться відео затоплень на дорогах. Найважча ситуація наразі на трасі Рівне — Львів. Автівки буквально перепливають дорогу, а негода заливає городи людей.

Наслідки раптової негоди вже відчутні у кількох областях України.

На Київщині тим часом почався сильний дощ із градом. Великі шматки льоду падають разом зі зливою.

На Київщині підтоплює Вишгород — з каналізаційних люків б’є вода. Проїжджа частина у місті перетворилася на річку. Найгірша ситуація, за повідомленням місцевих жителів, на вулиці Набережній.

За даними Укргідрометцентру, гроза у Києві та області протримається усю ніч.

Де буде негода в Україні

Нагадаємо, що після рекордної червневої спеки в Україні очікується різка зміна погоди. За прогнозом синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, надходження холодного атмосферного фронту на тлі прогрітої атмосфери спровокує утворення потужних купчасто-дощових хмар.

Це спричинить грози, зливи, град, шквалистий вітер і навіть локальні смерчі, які можуть формуватися менш ніж за годину.

Найвідчутніше похолодання прийде 4–5 липня, коли денна температура впаде до +21…+28°C. Зона негоди просуватиметься із заходу на схід: 2–3 липня небезпечні явища зачеплять Правобережжя, зокрема захід України, а також північні області, Вінниччину та Черкащину. Уже 4–5 липня дощі та грози поширяться практично на всю територію країни.

У зоні найбільшого ризику опиниться Карпатський регіон. Через сильні зливи у гірських районах можливе стрімке підвищення рівня води в річках на 0,2–0,8 метра, підтоплення, локальні паводки та сходження селевих потоків. Туристів у Карпатах закликають бути максимально обережними та стежити за попередженнями, оскільки ситуація в горах може змінитися за пів години.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1246
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