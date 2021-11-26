Римо-католики святкують Різдво Христове 2021: історія свята, традиції та прикмети

Різдво Христове 2021 року у християн західного обряду святкується в суботу, 25 грудня. Тому в українців будуть вихідні на Різдво аж три дні — 25, 26 і 27 грудня. А Святвечір за Григоріанським календарем припадає на 24 грудня. Це також останній день посту, тому вся сім’я збирається за святковим столом. ТСН.ua розповідає історію Різдва Христового 25 грудня і які традиції існують у римо-католиків.

Різдво 25 грудня: історія виникнення

Різдво Христове святкують на честь народження в місті Вифлеємі Божого Сина у Діви Марії.

В рік, коли народився Ісус Христос, імператор Римської імперії (а саме її частиною була Іудея), Август, видав наказ провести перепис населення. Всі жителі Іудеї повинні були вирушити в місто, де народилися. Марія (майбутня Богоматір) і її чоловік Йосип, пішли в Вифлеєм. Саме під час подорожі і почалися пологи. Щоб народити дитину, Марія сховалася в печері, де ховали від негоди худобу. Так і народився Ісус.

Різдво 25 грудня: історія / pixabay.com

За легендою, в момент народження в небі запалала Вифлеємська зірка. Вона вказувала шлях волхвам, які несли новонародженому Христу дари. Вони були першими, хто побачив Сина Божого.

Вперше про святкування Різдва Христового християнами західного обряду згадується в VI столітті.

Традиції на Різдво 2021: що потрібно знати про свято

За чотири тижня до Різдва Христового західного обряду (римо-католицького) починають святкувати особливий період, який носить назву Адвент. Це Різдвяний піст, коли потрібно не лише відмовитися від м’ясних страв, але й проводити весь вільний час в роздумах про пришестя Ісуса Христа. Напередодні свята, 24 грудня, святкують Святвечір. Що приготувати на Різдво 2021? Страви повинні бути пісними. Обов’язкова умова — наявність на столі відварених зерен пшениці або ячменю з медом. Закінчується піст на Різдво з появою першої зірки.

Різдво Христове завжди супроводжується трьома Різдвяними богослужіннями — на честь Божої Матері, Бога-Отця і християнських душ. В храмах оформляються вертепи, де відтворюється сценка народження Христа в печері. До фігурки немовляти обов’язково додають Діву Марію, Йосипа, ягнят, пастухів.

Що потрібно знати про святкування Різдва Христового у християн західного обряду / pixabay.com

Традиційно римо-католики проведуть Різдво 2021 в родинному колі. В цей день прийнято дарувати один одному подарунки, а зранку на дітей вже чекають сюрпризи в шкарпетках. Не забувають і про тих родичів, які знаходяться далеко від дому. Їм традиційно відправляють вітання на Різдво.

В українській культурі можна зустріти чимало згадок про Різдво Христове. Наприклад, “І знов Різдво” вірш Богдана Лепкого:

І знов Різдво...

Ах, скільки раз

Воно неначе казка літ

З давно-давно минулих літ

Являється посеред нас!

З подвір'я сніп входив до хати,

Ставав в кутку і колосками

Щось шелестів.

Хотів сказати, що знов

Христос родивсь між нами,

Родилась правда, мир, любов

І всепрощення.

Нині знов

Будем це свято святкувати,

Знов сіно й сніп внесуть до хати,

Засяє під вікном звізда,

І залунає коляда...

Що не можна і дозволено робити на Різдво Христове 25 грудня: народні прикмети

Існує кілька цікавих повір’їв, які пов’язані з заборонами на святкування Різдва 25 грудня:

в святкові дні заборонялося займатися рукоділлям;

категорично не дозволяли ходити на полювання, бо мисливець стане жертвою звіра або замерзне;

на Різдво Христове заборонялося сідати в старому і чорному одязі за святковий стіл, бо інакше наступний рік буде вкрай невдалим.

В переддень Різдва було прийнято прибирати в хаті і надворі. До Святвечора обов’язково готували пісну вечерю. Стіл накривали білою скатертиною, яка була символом священності і чистоти. Посередині ставили запалену свічку і тарілку з облатками (тоненький шматочок тіста, яке ламають на стільки частин, скільки гостей за столом). Роздавав усім облатки голова родини, промовляючи: “Вибач, якщо я перед тобою завинив. Дай Боже за рік діждати”. Тільки після цього починався Святвечір.

Вранці, 25 грудня на Різдво Христове, всі люди обов’язково йшли на Богослужіння. А діти з нетерпінням чекали вечора, щоб співати колядки на Різдво Христове, ходячи від хати до хати. В торбинки їм клали не лише гроші, а також смаколики, яблука, цукерки або горішки. А ось як співають коляду на Різдво в Україні:

На Різдво Христове існували й народні прикмети:

Якщо 25 грудня на вулиці тепло — чекайте на ранню весну;

В переддень Різдва замітає снігом — рано з’являться листочки на деревах;

На свято дуже холодно — до рясного урожаю;

На Різдво Христове йде сніг — рік вдасться.

Як святкують римо-католики Різдво Христове в Україні і світі

Як святкують римо-католики Різдво в Україні і світі / pixabay.com

В кожному українському домі римо-католиків обов’язково встановлюється вертеп, який ще називається “шопка”. Батьки розповідають малечі історію Різдва Христового, показують фігурки і моляться. Особливий атрибут Святвечора, який святкується в переддень Різдва — сіно, що кладеться на стіл під скатертиною. Це символізує народження Ісуса Христа.

Різдво Христове у Швеції святкують завжди в тихому родинному колі. Не прийнято запрошувати друзів, навіть найближчих. Шведи традиційно готують святкову індичку. А особливістю свята тут є те, що напередодні всі купують і п’ють газований напій за традиційним рецептом, що називається “Юлмуст”.

В Італії обов’язковим вважається відвідування опівнічної Різдвяної меси, яка служиться в храмах в ніч з 24 на 25 грудня.

В Великобританії люди традиційно обмінюються подарунками. На Різдво 25 грудня малеча знаходить солодощі, іграшки і інші сюрпризи в Різдвяній шкарпетці, яку вішають над каміном.

А ось у Франції на Різдво Христове існує традиція готувати особливий десерт “різдвяне поліно” (бюш де Ноель). Це бісквітний рулет з шоколадною начинкою.

В Німеччині обов’язковим є встановлення вертепу з фігурками Ісуса Христа, Діви Марії, Йосипа. В переддень Різдва Христового готують святкову випічку: штолени і пряники. Також на стіл часто ставлять запеченого коропа, свинину з квашеною капустою, фаршированого гусака.