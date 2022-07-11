Ахметов заявив, що відмовляється від своїх ЗМІ та передає їх державі

Український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що відмовляється від своїх медіа та передає їх в управління державі.

Він додав, що цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів, ліцензій друкованих медіа в Україні.

Про це йдеться у заяві Ахметова.

Також у заяві Ахметова йдеться, що припиняють діяльність онлайн-видання, які належать компанії "Медіа Група Україна".

"Таке рішення продиктоване набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Як найбільший приватний інвестор в економіку України, я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", - йдеться у заяві Ахметова.

У заяві йдеться, що до медіагрупи, яка належить Ахметову, входять 10 ефірних і супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурси, друковані ЗМІ.

"Загальний обсяг інвестицій, вкладених у цей медіахолдинг, перевищив 1,5 млрд доларів США. Але найбільша інвестиція — це внесок кожного з 4 000 журналістів і співробітників нашої медійної команди. Завдяки вашій роботі канали "Україна" й "Україна 24" стали лідерами в Україні за глядацькою аудиторією, а канали групи "Футбол" збирали мільйони уболівальників перед екранами. Тому мені важко приймати рішення про вихід із медійного бізнесу", - повідомив Ахметов.

Нагадаємо, Ахметов готує позов до Росії за зруйновані заводи в Маріуполі.

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