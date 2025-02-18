Рінат Ахметов збільшив фінансування на підтримку оборонців Маріуполя до 1,6 млрд грн

За два роки роботи проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі" підтримав понад 7000 оборонців Маріуполя - особисто або через членів родин. Усього було надано понад 22 000 допомог: фізична та психологічна реабілітація, протезування, власні квартири для оборонців з І та ІІ групою інвалідності, підтримка у здобутті освіти та працевлаштуванні тощо.

Наприкінці 2024 року Рінат Ахметов ухвалив рішення продовжити роботу проєкту ще на один рік та виділив додаткових 600 млн грн. Таким чином за 3 роки на підтримку оборонців Маріуполя надано 1,6 млрд грн.

"Два роки тому я започаткував проєкт «Серце Азовсталі» для допомоги захисникам Маріуполя та їхнім сім’ям. Це наша подяка за подвиг, який вони здійснили, захищаючи український Маріуполь. Я знаю, що за ці два роки проєкт став опорою для наших воїнів та їхніх близьких. Але ще тисячі оборонців Маріуполя залишаються в полоні, тож я вирішив продовжити роботу «Серця Азовсталі». Ми дочекаємося кожного, хто боронив Маріуполь, і зробимо все можливе для їхнього гідного життя", – заявив Рінат Ахметов.

Головні плани на 2025:

Надати 50 квартир оборонцям Маріуполя з І або ІІ групою інвалідності за програмою "Вдома". Таким чином за 3 роки квартири отримають 250 захисників та захисниць.

Впровадити методику посттравматичного зростання за принципом "рівний-рівному" та масштабувати її в Україні. В рамках спільного проєкту з американською організацією Boulder Crest п'ятеро оборонців Маріуполя пройдуть відповідне навчання у США. Вони стануть першими сертифікованими менторами з посттравматичного зростання в Україні.

Створити освітню програму з підприємництва для ветеранів спільно з американським партнером Dog Tag та Маріупольським державним університетом. Ветерани пройдуть інтенсивне бізнес-навчання та отримають психологічну підтримку. Випускники зможуть запускати власні бізнес-проєкти.

Запуск спільного проєкту з America's Warrior Partnership та Київською школою економіки для підвищення ветераноцентричності в українських громадах. На базі американського досвіду буде створено освітню програму та дорожню карту для громад, які допоможуть краще розуміти потреби військових та ефективно підтримувати їх. Пілотні проєкти будуть реалізовані у двох громадах на Київщині та Дніпропетровщині.

Формування сталої спільноти оборонців Маріуполя та їхніх родин. ЇЇ метою є звільнення усіх полонених та забезпечення гідного життя для героїв після повернення. "Серця Азовсталі" передасть свій досвід спільноті для подальшого його масштабування на всіх захисників та захисниць України.

В рамках проєкту "М86: Літопис оборони Маріуполя" за кордоном буде видана книга з детальною хронікою подій оборони міста, яка стане потужним інструментом для адвокації визволення українських військовополонених.

За два роки роботи "Серце Азовсталі" налагодило активну співпрацю з громадським сектором та органами державної влади. Організація співпрацює з Офісом Омбудсмана, Координаційним штабом, Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки, Міністерством молоді та спорту. Для якісної допомоги захисникам та захисницям "Серце Азовсталі" залучає провідні медичні заклади, центри реабілітації та протезування, фахових психологів. А також співпрацює з американськими організаціями для адаптації в Україні міжнародного досвіду та найефективніших методик з підтримки ветеранів.

Нагадаємо, "Серце Азовсталі" є частиною мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.