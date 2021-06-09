Ринок добровільного медичного страхування в Україні щорічно зростає приблизно на 20%

У 2020 році за договорами ДМС страхові компанії надали українцям медичних послуг на суму близько 2,6 млрд грн.

Український ринок добровільного медичного страхування (ДМС), незважаючи на низьку страхову культуру населення у порівнянні з країнами Європи та США, щорічно зростає на близько 20%.

За даними керівника управління особистого страхування компанії "ІНГО" Марини Зварич, у 2020 році за договорами ДМС страхові компанії надали українцям медичних послуг на суму близько 2,6 млрд грн. Станом на сьогодні послугами медичного страхування користуються близько 700 тис. українців. При цьому основна частина з них користувалася послугами корпоративного страхування.

"Частка корпоративного медичного страхування (ДМС), коли роботодавець страхує своїх співробітників на випадок хвороби, в компанії "ІНГО" становить близько 95% від загального портфеля ДМС. Істотних змін найближчим часом ми не передбачаємо, але фіксуємо зростання популярності й серед фізичних осіб", - сказала УНІАН керівник управління особистого страхування компанії "ІНГО" Марина Зварич.

Також вона розповіла про види страхових полісів та їхню вартість залежно від широти страхового покриття.

За даними Зварич, найпростіший та дешевий поліс медичного страхування покриває тільки екстрену стаціонарну допомогу. Сюди може входити виклик швидкої допомоги від приватної клініки й екстрений стаціонар на базі державних лікарень. А потім на цю базу нашаровуються додаткові послуги, обрані клієнтом - аж до стоматології та лікувальних масажів, - які визначають фінальну ціну поліса.

"Найдешевший поліс можна придбати від 1 тис. грн на рік, і навіть він дозволить людині отримати покриття необхідних медикаментів при екстреному стаціонарному випадку. Максимальну суму назвати складно, оскільки вона залежить від наповнення програми, але, в середньому, це близько 25 тис.грн на рік. Найдорожчі - дитячі поліси, вони можуть включати патронаж новонароджених і планову вакцинацію", - пояснила Зварич.

За її словами, фінансова вигода для застрахованого полягає в тому, що всі страхові компанії є великими клієнтами приватних клінік і користуються дисконтами, які можуть становити від 10% до 50%, а тому ДМС дозволяє пацієнтам отримати більшу кількість послуг за менші гроші. Однак є й обмеження. У всіх страхових компаніях передбачений ліміт відповідальності, який, як правило, становить від 50 до 250 тис. грн. Якщо сумарні витрати на лікування пацієнта протягом року перевищують обумовлену суму, всі подальші витрати пацієнт повинен покривати самостійно.

Також існує низка винятків зі страхового покриття. Це, перш за все, вроджені аномалії, вади розвитку, стани, пов'язані з родовими травмами, психічні розлади, косметичні оперативні втручання, лікування ВІЛ/СНІД, інфекційних гепатитів, крім гепатиту А, злоякісні новоутворення можуть входити тільки за окрему додаткову плату. Те ж стосується туберкульозу і цукрового діабету.

Довідка.

Страхова компанія "ІНГО" має 25-річний досвід роботи на ринку й входить до групи найбільших страхових організацій України за обсягом премій, величиною власних активів і сумами страхових відшкодувань.

Компанія має 29 ліцензій на різні види обов'язкового і добровільного страхування, надає страхові послуги корпоративним і роздрібним клієнтам.

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